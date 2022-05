Unpacking: Der sympathische Puzzler erhält einen PS4- und PS5-Termin

Wie der Publisher Humble Games und die Indie-Entwickler von Witch Beam Ende März bekannt gaben, wird der beliebte Puzzler „Unpacking“ auch auf die PlayStation 4 und die PlayStation 5 portiert.

Nachdem bisher noch in den Sternen stand, wann mit dem PlayStation-Release von „Unpacking“ zu rechnen ist, sorgten die Verantwortlichen von Humble Games diesbezüglich nun für Klarheit und gaben bekannt, dass der Indie-Titel in der kommenden Woche für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erscheint.

Genauer gesagt am Dienstag, den 10. Mai 2022.

Ein chaotischer Umzug

Wie es der Name von „Unpacking“ bereits andeutet, steht ihr im Erfolgstitel von Witch Beam vor der Aufgabe, einen chaotischen Umzug zu meistern. So geht es darum, eure Habseligkeiten aus den Umzugskartons zu holen und diese in eurem neuen Zuhause unterzubringen. Geboten wird laut offiziellen Anagben eine Mischung aus Bausteinpuzzle und Heimdekoration, die euch aber zu keinem Zeitpunkt mit dem sonst üblichen Umzugsstress konfrontieren soll.

Insgesamt warten acht Umzüge auf fleißige Hände. Dabei wird das gesamte Geschehen von einem Soundtrack aus der Feder des BAFTA-preisgekrönten Komponisten und Tonmeisters Jeff van Dyck umrandet. Anbei noch einmal der offizielle Trailer zur Ankündigung der PlayStation-Versionen, der euch einen Blick auf das gebotene Gameplay ermöglicht.

