Unpacking: Indie-Darling kommt auf die PS5 und die PS4

Das beliebte Indiespiel "Unpacking" findet endlich auch den Weg auf die PlayStation 5 und die PlayStation 4! In diesem Frühling wird es auch für PlayStation-Spieler Zeit für den Umzug.

Im vergangenen November erschien „Unpacking“ für die Xbox One, die Nintendo Switch sowie den PC und konnte sich schnell einer großen Beliebtheit erfreuen und gar Nominierungen bei den verschiedensten Preisverleihungen einheimsen.

Gelassen auspacken

Nun haben der Publisher Humble Games und das Entwicklerteam Witch Beam bekanntgegeben, dass ihr sogenanntes „Zen Game“ in diesem Frühling für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 erscheinen wird.

Darüber hinaus wird über Limited Run Games eine physische Version von „Unpacking für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch veröffentlicht. Bei Interesse kann man sich diese hier vorbestellen.

Mit „Unpacking“ bekommen die Spieler ein entspannendes Spiel, in dem sie ihre Besitztümer aus einem Karton holen und in ihrem neuen Zuhause einen Platz geben. Es ist eine Mischung aus Bausteinpuzzle und Heimdekoration, die einen zu keiner Zeit in den sonst üblichen Umzugsstress versetzt.

Insgesamt wird man acht Umzüge einer Figur erleben, die man nie zu sehen bekommt und deren Geschichte auch nicht erzählt wird. Stattdessen kann man durch die Gegenstände, die man auspackt, in das Leben der Figur hineinversetzen und der Fantasie freien Lauf lassen. Dabei wird das gesamte Geschehen von einem Soundtrack aus der Feder des BAFTA-preisgekrönten Komponisten und Tonmeister Jeff van Dyck untermalt.

Ein neuer Trailer gewährt euch noch einmal einen Einblick in „Unpacking“:

