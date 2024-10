Dynasty Warriors Origins: Omega Force formuliert große Ziele – PS4-Version denkbar?

In einem Interview sprach Serienproduzent Tomkohiko Sho ausführlich über die Arbeiten an "Dynasty Warriors: Origins". Im Verlauf des Gesprächs plauderte er über die Rückkehr zu den spielerischen Wurzeln der Reihe und eine mögliche Umsetzung für die PS4 und die Xbox One.

Im Mai kündigten Koei Tecmo und Omega Force an, dass die langlebige Strategie-Action-Serie „Dynasty Warriors“ Anfang 2025 auf die Konsolen und den PC zurückkehren wird.

Der neueste Ableger trägt den Namen „Dynasty Warriors: Origins“. Wir übernehmen die Kontrolle über einen namenlosen Helden und stellen uns in der Zeit der Drei Königreiche zahlreichen Massenschlachten. Nachdem zuletzt diverse große Titel auch für die alten Konsolen angekündigt wurden, wies Serienproduzent Tomkohiko Sho im Interview mit The Gamer darauf hin, dass „Dynasty Warriors: Origins“ nicht für die PS4 und die Xbox One erscheint.

Laut Sho sind es vor allem die gigantischen Massenschlachten von „Dynasty Warriors: Origins“, die sich nicht auf der Hardware der letzten Generation realisieren lassen. „Origins ist etwas, das nur in der heutigen Zeit möglich ist“, so Sho. „Der Sinn für das Schlachtfeld ist eines der Konzepte aus der Anfangszeit. Und jetzt, mit der aktuellen Konsolen- und PC-Generation, sind wir wirklich in der Lage, dies zu erforschen.“

Mehr als 10.000 Krieger werden gleichzeitig dargestellt

Das Ziel der Entwickler von Omega Force bestand den Aussagen von Sho darin, mehr als 10.000 Krieger auf den Schlachtfeldern gleichzeitig darzustellen. „Die Programmierer hatten es schwer“, führte der Serienproduzent aus. „Die Programmierer unseres Teams wollten mindestens 10.000 Soldaten auf dem Bildschirm zeigen.“

„Das war auch ihr Ehrgeiz. Es war wahrscheinlich schwierig für sie, das zu schaffen. Aber sie haben wirklich hart gearbeitet. Ich denke, das sieht man daran, was auf dem Bildschirm los ist“, so Sho weiter.

„Mit der PlayStation 2 konnten wir aufgrund der technischen Einschränkungen nicht das tun, was wir wollten. Aber im Laufe der Zeit konnten wir mit der PlayStation 3, 4 und 5 mehr von dem umsetzen, was wir ursprünglich einbauen wollten.“

Eine Rückkehr zu den spielerischen Wurzeln der Reihe

Ein weiteres Ziel, das Omega Force bei der Entwicklung von „Dynasty Warriors: Origins“ verfolgte, ist eine Rückkehr zu den spielerischen Wurzeln der Reihe. Diese verlor das Team bei den letzten Ablegern nämlich mitunter aus den Augen, wie Sho einräumte.

„Nach der Veröffentlichung von Dynasty Warriors 9 haben wir viele Diskussionen darüber geführt, was wir mit Dynasty Warriors machen sollten und wohin wir die Serie entwickeln wollten“, sagte Sho.

„Seit dem allerersten Spiel der aktuellen Dynasty Warriors-Reihe, also ab Dynasty Warriors 2, ist das Thema taktische Action“, blickte der Produzent zurück. „Wir wollten dies wirklich in seiner vollen Ausprägung zum Ausdruck bringen.“

„Das ist eines der wichtigsten Merkmale der Serie, und ich denke, dass in den letzten zehn Jahren der Dynasty Warriors-Serie, seit Dynasty Warriors 9 und den neueren Spielen, der taktische Teil etwas zu kurz gekommen ist. Es wurde sich mehr auf Action konzentriert.“

„Dynasty Warriors: Origins“ erscheint am 17. Januar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

