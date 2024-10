Dragon Ball Sparking! Zero: Erste Verkaufszahl und Spieler-Peak lassen sich sehen

Dragon Ball Sparking! Zero:

Am 11. Oktober wurde „Dragon Ball: Sparking! Zero“ veröffentlicht. Es ist der erste „Budokai Tenkaichi“-Ableger nach über 15 Jahren. Deshalb konnten viele Fans des beliebten Animes den Release kaum abwarten, was sich nun in den Verkaufszahlen widerspiegelt.

Hervorragender Start für Dragon Ball: Sparking! Zero

Wie Bandai Namco jetzt auf X bekanntgab, hat das Anime-Kampfspiel einen hervorragenden Start hingelegt. Ganze drei Millionen Kopien hat der Publisher in den ersten 24 Stunden verkauft. Damit dürften die Verantwortlichen überaus zufrieden sein.

Auch die User-Zahlen lassen sich demnach sehen. Laut dem Eintrag in der Steam-Datenbank beträgt der Höchststand 122.554 gleichzeitige Spieler. Im Moment sind 36.577 Spieler aktiv.

Zum Vergleich: „Street Fighter 6“ hatte einen Peak von 70.573, bei „Mortal Kombat 1“ waren es 38.129 Nutzer.

„Dragon Ball: Sparking! Zero“ ist bei den Fans also höchst beliebt. Das unterstreicht zusätzlich der User-Score, der mit 8,7 von zehn Punkten etwas höher als der Metascore ausfällt. Einer der zufriedenen Spieler spricht vom „besten Dragon Ball Battle Simulator“, den es gibt.

Auch PLAY3.DE ist mit dem Prügler sehr zufrieden:

Natürlich ist noch nicht alles perfekt. So bemängeln einige Spieler technische Probleme beim Matchmaking, die hoffentlich zügig behoben werden.

An Umfang mangelt es definitiv nicht. So sind bereits zum Release satte 182 Kämpfer spielbar. Dank eines umfangreichen Season Passes kommen im Laufe der Zeit weitere Inhalte hinzu.

„Dragon Ball: Sparking! Zero“ ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Auf den Konsolen lieget der Preis bei 79,99 Euro, auf dem PC bei 69,99 Euro.

