Helldivers 2: Patch 01.001.104 ist da und Update zum 60-Tage-Plan

Es ist zwar seit einiger Zeit bekannt, dass die Entwickler an einem neuen Update für das erfolgreiche Actionspiel „Helldivers 2„ arbeiten. Doch erst jetzt steht der umfangreiche Patch auf Version 01.001.104 zum Download bereit. Dieser ist einen genauen Blick wert, denn es ist das Ergebnis eines umfangreichen Plans seitens der Arrowhead Game Studios.

Die Veröffentlichung des Updates 01.001.104 stellt gleichzeitig den Abschluss des großen 60-Tages-Plan der Entwickler dar – genau gesagt sind es letztendlich sogar 63 Tage gewesen. In diesem etwas längeren Zeitraum hat das Team gemeinsam mit den Fans alles daran gesetzt, um die Spielerfahrung von „Helldivers 2“ zu optimieren und zu einem insgesamt besseren Erlebnis zu machen.

Die finalen Früchte dieser Bemühungen sind nun in Form des neuesten Updates enthalten. Dabei spielt vor allem das Balancing der Waffen eine große Rolle. Arrowhead Game Studios hat in Zusammenarbeit mit der Community an den Werten zahlreicher Knarren geschraubt. Das reicht von reinen Schadenszahlen, über Aufladungen bis hin zu Anpassungen beim Rückstoß und anderen Effekten.

Außerdem haben sich die Entwickler auch die Rüstungen sowie die Verteilung von Vorratspaketen zur Brust genommen und sie gemäß den Anregungen der Fans angepasst. Des Weiteren gibt es Änderungen bei den Spawnpunkten von Patrouillen und den Werten der Terminiden sowie Robotern. Natürlich hat das Update für „Helldivers 2“ auch eine Vielzahl an Bugfixes im Gepäck. Die vollständigen Patch Notes findet ihr unter diesem Link.

Wie geht es bei Helldivers 2 weiter?

Die Mitarbeiter von Arrowhead Game Studios haben in den vergangenen Monaten einiges geleistet. Die wichtigsten Änderungen des 60-Tage-Plans:

Bei über 70 Waffen und Taktikausrüstungen wurden Balancing-Justierungen vorgenommen, dabei wurde die Panzerdurchdringung überarbeitet und gegnerische Panzerungs- und Gesundheitswerte angepasst.

Mehrere Gegner wurden überarbeitet, um sicherzustellen, dass sie eine Herausforderung darstellen und es sich gleichzeitig lohnt, sie zu besiegen.

Die Entwickler haben sich intensiv mit grundlegenden Systemen wie dem Spawnen von Gegnern sowie dem Zielen und dem Sichtfeld der Roboter beschäftigt.

Doch jetzt legen sie nicht etwa die Hände untätig in den Schoß, sondern wollen auch weiterhin an der Optimierung von „Helldivers 2“ arbeiten. Es werden weitere Updates für den Shooter erscheinen, zudem dürfen sich die Spieler auf neue Inhalte und Features freuen. Das hat Game Director Mikal Eriksson in einer Botschaft an die Fans deutlich gemacht, bei denen er sich nochmals ausdrücklich bedankt.

„Im Namen des Teams von Arrowhead möchte ich euch für eure Geduld, eure Kommentare und eure Leidenschaft für unser Spiel danken. Wir haben uns sehr gefreut, eure Reaktionen auf unsere neuesten Updates zu sehen, und wir freuen uns darauf, das Spiel mit euch weiterzuentwickeln und gleichzeitig sicherzustellen, dass es seiner grundlegenden Idee gerecht wird, und ein Spiel bleibt, das wir alle gerne spielen“, so Eriksson.

Über mangelnden Nachschub an neuem Material dürften sich die Fans in der näheren Zukunft demnach wohl nicht beschweren können.

