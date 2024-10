Tron Catalyst: Fortsetzung von Tron Identity für PS5 angekündigt

Fans der “Tron”-Reihe dürfen sich auf eine Erweiterung des Universums einstellen. Nach „Tron: Identity“ setzt „Tron: Catalyst“ die Geschichte in der bekannten Welt fort.

„Tron: Catalyst“ wurde von Big Fan Games, einer Tochtergesellschaft von Devolver Digital, in enger Zusammenarbeit mit Disney Games und Bithell Games entwickelt. Das Spiel soll 2025 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Nehmt es mit den Oberherren eines zerfallenden Grids auf

In „Tron: Catalyst“ übernehmen Spieler die Kontrolle über Exo. Es ist ein widerstandsfähiges Programm mit der Fähigkeit, Zeitschleifen zu initiieren. Das Spiel wird aus einer isometrischen Perspektive präsentiert und bietet sowohl zu Fuß als auch auf dem Light Cycle erkundbare Umgebungen.

Das dynamische Kampfsystem erlaubt es den Spielern, zwischen Nah- und Fernkampf zu wechseln und fortgeschrittene Techniken wie Lichtrenner einzusetzen. Dabei gilt es, mysteriöse Fähigkeiten zu erlangen und den Glitch aufzudecken, der das Grid bedroht.

Neben allerlei Kämpfen bietet „Tron: Catalyst“ laut Hersteller eine tiefgehende Story, in der die Spieler Missionen erfüllen und Erkenntnisse gewinnen, die bei der Suche nach den Geheimnissen des Arq-Grids helfen. Durch das Sammeln von Datenfragmenten können neue Fähigkeiten freigeschaltet und der Code von Exo erweitert werden.

„Mit dieser neu gewonnenen Macht nimmt Exo es mit den Oberherren eines zerfallenden Grids auf, während es gleichzeitig Conn, einem bösartigen Agenten von CORE, ausweicht“, heißt es in der Inhaltsangabe. Die Fortsetzung knüpft an die Ereignisse von „Tron: Identity“ an und erweitert die Erzählung um neue Elemente und Charaktere.

Vorgänger gibt es auf Steam mit einem dicken Rabatt

„Tron: Identity“ wurde im April 2023 für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel erhielt einen Metascore von 67 basierend auf 15 Reviews. Auf Steam ist die Meinung “sehr positiv”, wobei 86 Prozent der Rezensenten den Daumen nach oben drückten.

Wer sich selbst ein Bild vom Vorgänger machen möchte: Aktuell ist „Tron: Identity“ bis zum 27. Oktober 2024 für 5,09 Euro im Angebot, was einem Rabatt von 66 Prozent entspricht.

„Tron: Catalyst“ wiederum wird im kommenden Jahr veröffentlicht und erscheint im Gegensatz zum Vorgänger plattformübergreifend für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Ein Termin steht bislang nicht fest.

In einem offiziellen Trailer, der unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist, können Interessierte einen ersten Eindruck vom kommenden Action-Adventure gewinnen.

„Tron: Catalyst“ wurde zusammen mit einem ersten Trailer angekündigt.

