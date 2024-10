Dragon Ball Sparking! Zero: 5 Dinge, die euch der Anime-Prügelspielhit nicht verrät – Guide, Tipps

Es gibt viel zu tun in "Dragon Ball: Sparking! Zero", doch über einige Dinge lässt euch das gefeierte Anime-Fighting-Game leider auch im Dunkeln. Wir geben euch ein paar Tipps zu fünf Dingen, die euch das Spiel nicht verrät.

In „Dragon Ball: Sparking! Zero“ können Fans von Son-Goku, Vegeta und Co. endlich wieder klären, wer der wirklich stärkste Kämpfer ist. Doch das ist nur ein Teil des 3D-Arena-Prügelspiels, denn dieses hat mit seinen Story-Episoden, allerlei freischaltbaren Inhalten und den sammelbaren Dragonballs natürlich noch viel mehr zu bieten. Leider verrät euch das Game zu einigen Dingen nicht allzu viel, weshalb wir in diesem Guide fünf Tipps mit auf den Weg geben möchten.

Sparking! Zero-Tipp #1: Sparking!-Episoden freischalten

Ähnlich wie „Dragon Ball Xenoverse 2“ erzählt „Sparking! Zero“ die bekannte Geschichte der Anime-Vorlage nicht 1:1 nach, sondern erlaubt sich die eine oder andere kreative Freiheit. Anders als das inzwischen acht Jahre alte Action-RPG funktioniert das jedoch nicht mittels Zeitreisen, sondern durch eure Entscheidungen und Taten. Allerdings verrät euch das Anime-Fighting-Game leider nicht, wie ihr die sogenannten Sparking!-Episoden freischaltet.

Da eine genaue Auflistung aller Abweichungen für diesen Artikel leider den Rahmen sprengen würde, fassen wir uns kurz. An einigen Punkten der insgesamt acht Story-Kampagnen könnt ihr Entscheidungen treffen, ob ihr dem Handlungsverlauf des Originals folgen oder von diesem abweichen wollt. Wenn ihr euch für letzteres entscheidet, bekommt ihr mal kleinere und mal größere „Was wäre, wenn…?“-Szenarien zu sehen.

An Stellen wie diesen könnt ihr den Story-Verlauf mit euren Entscheidungen beeinflussen.

Eine weitere alternative Möglichkeit ist es oft, spezielle Story-Kämpfe möglichst schnell zu beenden. Wenn ihr mit Vegeta zum Beispiel ganz fix C18 während der Cell-Saga erledigt oder mit Goku Black so schnell wie möglich Son-Goku und Vegeta besiegen könnt, schaltet ihr alternative Handlungsverläufe frei.

Sparking! Zero-Tipp #2: Die (Super) Dragonballs sammeln

In einem „Dragon Ball“-Spiel dürfen die namensgebenden magischen Kugeln selbstverständlich nicht fehlen. Anders als in einigen vorherigen Spielen zum Anime-Hit dürft ihr in „Sparking! Zero“ übrigens nicht nur ein Set sammeln, sondern gleich drei (Erde, Namek, Super) und jedes davon hat seine ganz eigenen Vorzüge. Der Haken an der Sache: Das Fighting-Game verrät euch leider nicht, wie ihr an die unterschiedlichen Dragonballs herankommt.

In „Dragon Ball: Sparking! Zero“ könnt ihr drei Dragonball-Sets sammeln.

Besonders einfach kommt ihr an die irdischen Dragonballs ran, mit denen ihr den göttlichen Drachen Shenlong beschwören könnt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese magischen Gegenstände zu sammeln. Besonders komfortabel ist es, kleine Aufgaben und Herausforderungen von Engel Whis und Zen-Oh, dem Herrscher von allem, abzuschließen. Einige Belohnungen für eure Mühen sind die begehrten Dragonballs. Nachdem ihr die Wünsche erfüllenden Kugeln auf diese Weise gesammelt habt, bleibt euch am Ende nur noch der Weg über den Versus-Modus. Hier gibt es die Chance, Dragonballs als Belohnung zu erhalten.

Letzteres ist darüber hinaus eine gute Möglichkeit, die namekianischen Dragonballs zu sammeln. Diese benötigt ihr, um den göttlichen Drachen Polunga zu rufen, der euch, anders als seine Kollegen, nicht nur einen, sondern gleich drei (!) Wünsche erfüllt. Neben Versus-Kämpfen besteht übrigens auch im Turnier-Modus die Chance, für einen Sieg einen irdischen oder namekianischen Dragonball zu erhalten. Um es euch etwas einfacher zu machen, könnt ihr hier besonders mächtige Charaktere wie Gogeta wählen und den Schwierigkeitsgrad senken.

Last but not least seien die Super Dragonballs erwähnt, die erst in „Dragon Ball Super“ eingeführt wurden. Hierbei handelt es sich um die bisher mächtigsten Dragonballs innerhalb des gesamten Franchise, deren Macht quasi keinerlei Grenzen gesetzt sind. Der heilige Drache Super Shenlong ist mächtig genug, um ganze Universen wiederherzustellen. In „Dragon Ball: Sparking! Zero“ könnt ihr euch das zwar nicht wünschen, dafür jedoch ein paar andere nützliche Dinge. Sammeln könnt ihr die Super Dragonballs nur, wenn ihr die Story-Episoden mit Son-Goku und Trunks abschließt.

Diese Wünsche erfüllen die drei Dragonball-Sets in „Sparking! Zero“:

Shenlong (irdische Dragonballs):

Ich will mehr Zeni

Ich will mehr Titel

Erhöhe meine Spielerstufe

Ich will neue Outfits

Ich will einen Episoden-Kampf abschließen

Polunga (namekianische Dragonballs):

Ich will mehr Zeni

Erhöhe meine Spielerstufe

Ich will mehr Titel

Ich will mehr Fähigkeitsgegenstände

Super Shenlong (Super Dragonballs):

Ich will mehr Charaktere (Goku Black & Fusionierter Zamasu)

Erhöhe meine Spielerstufe

Ich will neue Outfits

Ich will mehr Zeni

Ich will mehr Fähigkeitsgegenstände

Ich will mehr Titel

Sparking! Zero-Tipp #3: Ki-Superangriffe wegschleudern

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Angriff ist oft eine stabile Defensive und das gilt so auch für „Dragon Ball: Sparking! Zero“. Im Trainingsmodus bekommt ihr schon verschiedene nützliche Abwehrtechniken beigebracht, etwa unterschiedliche Konter. Eine besonders coole Defensivtechnik zeigt euch das Spiel allerdings nicht: Das Ablenken von Ki-basierten Superangriffen, etwa einem Kamehame-Ha oder auch von Vegetas Urknall-Attacke.

Eine wichtige Rolle hierbei spielen die Fähigkeitspunkte, die links neben der Lebensenergie und dem Ki eures Charakters angezeigt werden. Diese laden sich mit der Zeit selbstständig auf und sind für allerlei nützliche Dinge da. Mit ihnen erhaltet ihr Zugriff auf Verwandlungen und Fusionen, auf sekundäre Fähigkeiten oder auch auf den Ultimate-Angriff eurer Spielfigur. Jede dieser Aktionen kommt mit unterschiedlichen Punkten daher, in der Regel kosten sie ein bis vier Punkte.

Um einen Ki-Superangriff abzuwehren, benötigt ihr mindestens zwei Fähigkeitspunkte. Das ist die erste Grundvoraussetzung, die erfüllt sein muss. Wenn ihr diese habt und ein Gegner beispielsweise ein Kamehame-Ha auf euch abfeuert, kommt es des Weiteren auf das richtige Timing an. Wenn dieses stimmt, schlägt euer Charakter mit der Kreis-Taste (Standard-Steuerung) beziehungsweise mit Dreieck+Kreis (klassische Steuerung) die Attacke einfach zur Seite.

Manchmal kann es übrigens auch sein, dass der Angriff nicht abgelenkt wird, sondern vor euch explodiert. Sollte das passieren, erhaltet ihr auch in diesem Fall keinen Schaden.

Sparking! Zero-Tipp #4: Kapseln einsetzen

Wenn ihr einen Blick in den Laden in „Dragon Ball: Sparking! Zero“ werft, könnt ihr da verschiedene nützliche Dinge kaufen. Neben verschiedenen Charakteren und alternativen Outfits könnt ihr hier auch Fertigkeitsgegenstände im Tausch gegen einige Zeni erwerben. Dieses System könntet ihr bereits aus anderen Games zum beliebten Anime und Manga kennen. Diese Kapseln gewähren euch unterschiedliche Boni, etwa mehr Ki oder eine höhere Angriffskraft.

Sie sind eine gute Möglichkeit, um euch das Leben etwas einfacher zu machen. Wenn ihr zum Beispiel in einem Episoden-Kampf des Story-Modus nicht weiterkommen solltet, könnt ihr eurem Charakter mit ein paar Fertigkeitsgegenständen einen ordentlichen Schub geben. Leider verrät euch das Spiel nicht, wie ihr diese Gegenstände ausrüstet. Zum Glück ist das nicht allzu kompliziert: Geht zum Laden und wählt dort den Punkt „Anpassen“ aus. Hier müsst ihr nur noch den Charakter, den ihr verändern wollt, auswählen und schon könnt ihr ihn einfach mit ein paar Fertigkeitsgegenständen ausrüsten.

Sparking! Zero-Tipp #5: Wählt Fusionskrieger nicht direkt aus

Genauso wie in der Anime- und Manga-Vorlage zählen auch in „Dragon Ball: Sparking! Zero“ unterschiedliche Fusionskrieger zu den mächtigsten Charakteren. Mit Gogeta (Z, GT, Super), Vegetto (Z, Super), Gotenks oder auch Kefla könnt ihr im Arena-Fighter aus mehreren starken Figuren wählen. Gogeta als Vierfacher Super-Saiyajin oder Vegetto als Super-Saiyajin Blue zählen sogar zu den mächtigsten Charakteren im gesamten Spiel.

In „Dragon Ball: Sparking! Zero“ könnt ihr eure Charaktere auch während eines Kampfes fusionieren.

Obwohl euch der Titel die Möglichkeit gibt, diese starken Figuren direkt auszuwählen, möchten wir euch empfehlen, dies nicht zu tun. Was euch das Spiel nämlich nicht verrät, ist, dass es einige Vorteile mit sich bringt, eure Charaktere während eines Kampfes miteinander zu fusionieren. Wenn ihr zum Beispiel Caulifla und Kale in ihren normalen Formen auswählt und erst während eines Kampfes zu Kefla fusioniert, erhält die Fusionskriegerin auf diese Art mehr Lebensenergie.

Darüber hinaus ist die Fusion eine extrem mächtige Trumpfkarte, mit der ihr das Blatt in einem bereits verloren geglaubten Match doch noch zu euren Gunsten wenden könnt. Zumindest, wenn ihr sie strategisch klug einsetzt. Experimentiert ruhig ein bisschen herum, um ein Gefühl für die Mechanik zu kriegen.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen „Dragon Ball: Sparking! Zero“-Guides angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps zum Anime-Prügelspiel möchtet, werft sehr gerne einen Blick in unsere übrigens Guides zum Game. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß in der Arena!

Wie gefällt euch „Dragon Ball: Sparking! Zero“ bisher?

