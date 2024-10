Dragon Ball Sparking! Zero: Alle Charaktertypen des Anime-Prügelspielhits erklärt – Guide, Tipps

In "Dragon Ball: Sparking! Zero" treffen mehr als 180 Kämpfer aufeinander, die sich in insgesamt sieben Charaktertypen unterteilen lassen. Wir verraten euch, was die Vorzüge der einzelnen Charaktertypen sind.

In „Dragon Ball: Sparking! Zero“ könnt ihr aus einem gigantischen Roster wählen, das mehr als 180 bekannte Charaktere umfasst. Diese unterscheiden sich nicht nur optisch voneinander, sondern natürlich auch spielerisch. Tatsächlich lassen sich die Spielfiguren in mehrere Charaktertypen unterteilen, die alle ganz eigene Vorzüge mit sich bringen. Nachfolgend stellen wir euch jeden der insgesamt sieben Charaktertypen in diesem kleinen Guide etwas genauer vor.

Sparking! Zero-Charaktertyp #1: Boden

Figuren, die diesem Charaktertyp angehören, unterscheiden sich vom Großteil der restlichen Kämpferriege durch einen Umstand: Sie können nicht fliegen! Aufgrund dieses Umstandes müssen sie den Kampf primär am Boden austragen. Das bedeutet für euch, dass ihr in den Kämpfen mit diesen Spielfiguren etwas umdenken müsst. Ihr könnt zum Beispiel ihre Fähigkeiten benutzen, um den Kampf auf den Boden zu verlagern.

Muten-Roshi gehört zu den wenigen Charakteren, die nicht fliegen können.

Dieser Charaktertyp umfasst nur wenige Figuren, zu denen zum Beispiel Yajirobi, Mr. Satan, Muten-Roshi und Son-Goku (Teenager) gehören. Letzterer kann dafür immerhin seine treue Überschallwolke Jindujun herbeirufen, um auf ihr durch die Arenen zu flitzen.

Sparking! Zero-Charaktertyp #2: Cyborg

In „Dragon Ball: Sparking! Zero“ könnt ihr euch des Weiteren auch mit verschiedenen Cyborg ins Getümmel stürzen. Insgesamt fallen sechs Charaktere in diese Kategorie: C13, C16, C17, C18, C19 und C20 beziehungsweise Dr. Gero, ihr Schöpfer. Im Gegensatz zu organischen Kämpfern können Cyborgs als künstlich geschaffene Lebensformen ihr Ki nicht auf Knopfdruck aufladen. Stattdessen füllt es sich selbstständig oder durch Nahkampfangriffe auf.

Das Ki von Cyborgs wie C18 lädt sich langsam automatisch auf.

C19 und C20 besitzen zudem spezielle Vorrichtungen in ihren Händen, die es ihnen erlauben, gegnerische Ki-Angriffe zu absorbieren oder Feinden einen Teil ihrer Lebensenergie zu rauben. Cyborgs sind sehr starke Charaktere im Fighting-Game, die mächtige Spezialangriffe einsetzen können. Idealerweise versucht ihr, immer nah am Gegner dranzubleiben, um diesem keine Verschnaufpause zu gönnen. Gleichzeitig erhöht sich so natürlich auch euer Ki.

Cell ist streng genommen zwar ebenfalls ein Cyborg, allerdings gilt die oben beschriebene Beschränkung nicht für ihn und seine Transformationen.

Sparking! Zero-Charaktertyp #3: Geschwindigkeit

Der nächste Charaktertyp in „Dragon Ball: Sparking! Zero“ dreht sich voll und ganz um Geschwindigkeit. Diese Spielfiguren nutzen ihre enorme Schnelligkeit zum Vorteil, um so lange Angriffsserien zu starten, aus denen ihr Kontrahent nur schwer entkommen kann. Einige Attacken dieser Charaktere haben zwar weniger Wucht als die anderer Figuren, doch mit ihrer Beweglichkeit und ihrem Tempo machen sie dieses Defizit locker wieder wett.

Fusionskrieger Gogeta zählt zu den schnellsten Charakteren in „Dragon Ball: Sparking! Zero“.

Zu Charakteren dieser Kategorie zählen unter anderem Ginyu-Sonderkommando-Mitglied Barta, Pride Trooper-Kämpfer Dyspo oder auch Fusionskrieger Gogeta. Letzterer zählt mit seinen beiden stärksten Verwandlungen (Vierfacher Super-Saiyajin & Super-Saiyajin Blue) sogar zu den mächtigsten Charakteren des Spiels!

Sparking! Zero-Charaktertyp #4: Ki-Explosion

Der vierte Charaktertyp ist auf Ki-Explosionen spezialisiert und damit perfekt für den Kampf auf größere Entfernungen geeignet. Darüber hinaus verbrauchen sie bei ihren besonders mächtigen Spezialattacken deutlich weniger Ki als andere Spielfiguren. Außerdem können sie dank dieses Umstandes mehrere Ki-Angriffe hintereinander abfeuern, was sie zu extrem mächtigen Gegnern auf jedem Schlachtfeld von „Dragon Ball: Sparking! Zero“ macht.

Da Son-Goku zum Charaktertyp Ki-Explosion gehört, sind seine Ki-Attacken besonders stark.

In diese Kategorie fallen mit unserem Protagonisten Son-Goku, seinem Dauerrivalen Vegeta und ihrer ewigen Nemesis Freezer drei der stärksten Charaktere im Anime-Fighting-Game.

Sparking! Zero-Charaktertyp #5: Riese

Die sogenannten Riesen machen dieser Bezeichnung alle Ehre, denn Spielfiguren dieses Charaktertyps zeichnen sich vor allem durch ihre beeindruckende Körpergröße aus. Als wäre das noch nicht genug, zählen sie zu den physisch stärksten Figuren im Spiel. Ihre Angriffe sind zwar sehr behäbig, dafür kommen diese mit ordentlich Schmackes. Ein Umstand, den viele Spielerinnen und Spieler bereits im Kampf gegen Vegeta als Wehraffe schmerzlich erfahren haben.

Riesen wie hier Lord Slug sind beeindruckende Erscheinungen und unangenehme Gegner.

Doch nicht nur ihre Angriffe haben es in sich, denn dank einer Art Rüstung sind sie gegen die meisten Angriffe schwächerer Charaktere immun. Darüber hinaus sind sie gegen Würfe und verschiedene Ki-Attacken unempfindlich. Das mag zwar auf den ersten Blick sehr gut sein, allerdings haben sie es im Kampf gegen besonders schnelle Charaktere schwer. Zum Riese-Charaktertyp zählen unter anderem Baby Vegeta und „DBZ“-Filmbösewicht Lord Slug.

Sparking! Zero-Charaktertyp #6: Schwert

Selbstverständlich dürfen einige Schwertkämpfer in „Dragon Ball: Sparking! Zero“ nicht fehlen, immerhin sehen wir im Laufe der verschiedenen Manga- und Anime-Reihen unterschiedliche Charaktere, die sehr versiert im Umgang mit dieser Waffe sind. Figuren, die ein Schwert einsetzen können, haben außerdem Zugriff auf spezielle Angriffe. Einige dieser Charaktere können statt aufgeladener Ki-Bälle übrigens Energiestrahlen mit ihrem Schwert „schießen“.

Tapion ist ein meisterhafter Schwertkämpfer.

Zu den verfügbaren Schwertkämpfer im Anime-Prügelspiel gehören unter anderem der erwachsene Trunks („Dragon Ball Z“ & „Dragon Ball Super“), der legendäre Held Tapion, Dämonenkönig Dabra sowie Bösewicht Goku Black.

Sparking! Zero-Charaktertyp #7: Stärke

Nun kommen wir zum letzten der sieben primären Charaktertypen in „Dragon Ball: Sparking! Zero“, den Stärke-Kämpfern. Diese verfügen über hohe physische Kraft, die sie sogar gegen manche Attacken schwächerer Figuren weniger empfindlich macht. Charaktere dieses Typs sind zwar etwas langsamer unterwegs, gleichen dies jedoch mit einer hohen Kampfkraft im Nah- und Fernkampf wieder aus, was sie extrem gefährlichen Kampfmaschinen macht.

Broly („DBZ“) zählt zum Charaktertyp Stärke und ist auf Explosionen spezialisiert.

Dieser Charaktertyp lässt sich übrigens noch in zwei Unterkategorien einteilen: Nahkampf und Explosion. Figuren aus der ersten Kategorie haben sich auf den direkten Kampf spezialisiert und teilen hier besonders hart aus. Kämpfer aus der zweiten Kategorie sind indes Experten für Ki-basierte Attacken. Zum Stärke-Charaktertyp zählen unter anderem Jiren aus „Dragon Ball Super“ oder auch der Legendäre Super-Saiyajin Broly aus „Dragon Ball Z“.

Sparking! Zero-Charaktersubtypen: Scouter & Super-Aura

Der Vollständigkeit halber möchten wir noch zwei weitere Charaktersubtypen aus „Dragon Ball: Sparking! Zero“ erwähnen. Diese sind streng genommen keine richtigen Charaktertypen, jedenfalls nicht im Sinne der sieben vorherigen Kategorien. Zunächst wäre da der Scouter-Typ, der nach dem gleichnamigen berühmten Objekt aus den Anfangstagen von „Dragon Ball Z“ benannt ist. Mithilfe dieses Geräts kann die Kampfkraft eines Lebewesens gemessen werden.

Solltet ihr den Gegner mal aus den Augen verlieren, können Charaktere, die einen Scouter tragen, diesen leichter ausfindig machen. Zu den Kämpfern dieses Typs zählen unter anderem Bardock und sein Sohn Radditz sowie verschiedene andere Soldaten aus Freezers Armee. Doch Achtung: Der Scouter kann während eines Kampfes zerstört werden!

Last but not least sei der Super-Aura-Typ erwähnt. Die namensgebende „Super-Aura“ hat allerdings weder einen spielerischen Mehrwert noch einen hiermit verbundenen Kampfstil. Stattdessen ist es vielmehr eine rein visuelle Erscheinung. Bei besonders mächtigen Kriegern quillt die Energie quasi über und strömt gewissermaßen aus dem Körper heraus, was wirklich extrem schick aussieht. Zu sehen ist dies etwa bei Son-Goku als Super-Saiyajin Blue.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr noch mehr Tipps rund um „Dragon Ball: Sparking! Zero“ lesen möchtet, werft sehr gerne einen Blick in unsere weiteren Guides. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Anime-Prügelspielhit.

Welcher Charaktertyp hat es euch besonders in „Dragon Ball: Sparking! Zero“ angetan?

