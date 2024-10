Endzeitstimmung mit Rabatt: PS5-Bestpreis im PSN für beliebtes Rollenspiel

Fans von Endzeit-Rollenspielen können derzeit im PlayStation-Store ein attraktives Angebot entgegennehmen. „Fallout 4“, entwickelt von Bethesda und ursprünglich 2015 veröffentlicht, ist aktuell stark reduziert erhältlich.

Das Spiel erhielt 2024 ein Update für die PS5 und Xbox Series X/S, das die technischen Möglichkeiten der neuen Konsolen nutzt, ohne jedoch ein vollständiges Remaster oder Remake darzustellen. In dieser Version gibt es das Spiel im PSN zum bisherigen Bestpreis.

67 bis 75 Prozent Rabatt auf Fallout 4

„Fallout 4“ wird im PlayStation-Store für nur 6,59 Euro angeboten, was einem Rabatt von 67 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Preis von 19,99 Euro entspricht. Das Angebot gilt bis zum 2. November 2024 um 00:59 Uhr. Der Titel befindet sich auch in der Bibliothek von PS Plus Extra.

Spielern, denen die Standardversion nicht genügt, greifen zur “G.O.T.Y. Edition” von “Fallout 4”. Hier sind die sechs offiziellen Addons mit an Bord. Der Preis liegt bei 9,99 Euro, was einen Rabatt von 75 Prozent ergibt. Denn jenseits des Sales werden 39,99 Euro fällig.

Ebenfalls im Sale vertreten ist die Bundle-Edition, die mit 29,69 statt 89,99 Euro zu Buche schlägt. Enthalten sind “Fallout 4” inkl. Addons sowie die “Skyrim Special Edition”.

Die Angebote in der Übersicht:

Mit einer durchschnittlichen PSN-Bewertung von 4,6 von 5 Sternen, basierend auf mehr als 135.000 Bewertungen, erfreut sich „Fallout 4“ großer Beliebtheit. Auch der Metascore von 87 kann sich sehen lassen.

Fallout 4 bietet auf der PS5 einige Vorteile

In „Fallout 4“ begeben sich die Spieler in eine postapokalyptische Welt, in der sie als Überlebende eines Atomkriegs die Ruinen von Boston erkunden. Der Bethesda-Titel bietet eine offene Welt voller Quests, Entscheidungen und Entdeckungen.

Spieler können ihre eigene Siedlung aufbauen, Fraktionen unterstützen und individuelle Waffen und Rüstungen erstellen. In der neuen Version für PS5 bleibt der Kern des Spiels unverändert, während technische Verbesserungen für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgen.

Die Next-Gen-Version von “Fallout 4” für PS5 und Xbox Series X/S bietet zwei Grafikmodi: Im Performancemodus läuft das Spiel mit 60 FPS bei dynamischer Auflösung. Der Qualitätsmodus hingegen ermöglicht eine native 4K-Auflösung bei 30 FPS und Ultra-Grafikeinstellungen.

