No Man’s Sky: Zu Halloween – Neue Expedition „The Cursed“ inkl. Belohnungen gestartet

Auch die Indie-Entwickler von Hello Games liefern uns zum nahenden Halloween-Fest ein thematisch passendes Event. Wie das Studio bekannt gab, startet mit "The Cursed" heute die 16. Expedition von "No Man's Sky". Exklusive Belohnungen natürlich inklusive.

Wie die Entwickler von Hello Games bekannt gaben, dürfen sich die Spieler der Weltraum-Sandbox „No Man’s Sky“ pünktlich zu Halloween über eine schaurige neue Expedition freuen.

Diese trägt den Namen „The Cursed“ und startet laut Hello Games mit sofortiger Wirkung. Eine Info vorweg: Wer die neue Expedition in Angriff nehmen möchte, sollte sich nicht allzu viel Zeit lassen. Standen die bisherigen Expeditionen jeweils drei Monate zur Verfügung, bietet Hello Games „The Cursed“ lediglich über einen Zeitraum von zwei Wochen an.

„The Cursed“ spielt in einer Art Dämmerreich, das sich an der Grenze zwischen zwei Realitäten befindet. Reisende haben in der neuen Expedition keinen Zugang auf ihre Hyperantriebstechnologie, was bedeutet, dass sie nicht wie gewohnt zwischen Sternensystemen hin- und herreisen können.

Stattdessen können interstellare Reisen nur über das alte Portalnetzwerk in die Wege geleitet werden.

Diese Schrecken lauern in der neuen Expedition

Eindringliche Stimmen, die aus einer anderen Dimension durchsickern, bieten Führung, Informationen, seltsame Baupläne und Geheimnisse. In „The Cursed“ liegt es an euch, herauszufinden, wem diese Stimmen gehören und ob ihr diesen vertrauen könnt. Die neue Expedition stellt euch dabei vor eine besonders heimtückischere Bedrohung: Die Schwächung der Grenzen der Realität.

Euer Exosuit ist mit einem speziellen Anomalie-Unterdrücker ausgestattet, den ihr in Schuss halten müsst, um fest in dieser Realität zu bleiben.

„Geisterhafte Kreaturen, die über die Grenzen treiben, versammeln sich, um Reisende zu beobachten, die sich durch ihr Reich bewegen. Die meiste Zeit sind sie einfach nur da, um zu beobachten. Aber seid gewarnt: Wenn der Anomalie-Unterdrücker eures Anzugs schwächer wird, beginnt die Zeit, in der es darum geht, sich nichtlinearer zu verhalten, und in der die Kreaturen gefährlich werden können“, führte Hello Games aus.

Eure Aufgabe besteht darin, seltene Gebräue herzustellen und euch in dieser verfluchten Welt zurechtzufinden. Die Entwickler weiter: „Bewahrt die Stärke der Grenzen mit dem Elixier des Glases, enthüllt die Position der Portale mit dem Elixier des Quecksilbers und öffnet die Tore mit dem Elixier des Blutes.“

„Für diejenigen, die das Ende der Reise erreichen, wird die letzte Prüfung einen Schluck vom Elixier des Wassers erfordern – und die Konsequenzen danach.“

Belohnungen warten auf furchtlose Reisende

Genau wie bei den letzten Expeditionen schaltet ihr auch mit dem Abschluss von „The Cursed“ exklusive Belohnungen frei. Darunter drei schaurige Poster, eine „tintenbefleckte Jetpack-Spur“, ein Exosuit-Erscheinungsbild im Horrorstil oder einen biolumineszierenden Begleiter in Form einer gallertartigen und leuchtenden Lebensform.

Auch eine neue Mission für die Gemeinschaftsforschung ist in der „The Cursed-„Expedition enthalten. Hierzu ergänzte Hello Games: „Das neueste Forschungsprojekt des Quicksilver Synthesis Companion ist ein Satz blauer, violetter und blaugrüner Feuerwerkskörper, die beim Start in einer Reihe von Explosionen in wild spiralförmige Bänder zerplatzen. Jede im Nexus abgeschlossene Mission trägt zum Forschungsfortschritt dieser exotischen Gegenstände bei.“

Abschließend weisen die Entwickler darauf hin, dass mit dem Start der neuen Expedition die Veröffentlichung des Updates 5.20 einhergeht, das auf allen Plattformen diverse Bugfixes und Verbesserungen mit sich bringt. Behoben wurden unter anderem kleinere Grafikfehler und fehlerhaft dargestellte Schatten auf der PS5.

Den kompletten Changelog zum Update 5.20 sowie weitere Details und Eindrücke zur „The Cursed“-Expedition findet ihr auf der offiziellen Website.

