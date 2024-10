Phasmophobia: Diese PS-VR2-Features werden auf der PS5 geboten

„Phasmophobia“ trifft pünktlich zu Halloween auf die PlayStation-Plattform und bringt exklusive Features für das Virtual-Reality-Headset PS VR2 mit.

Entwickelt von Kinetic Games, wird das Horrorspiel Geisterjäger aller Erfahrungsstufen ansprechen, egal ob in VR oder auf dem herkömmlichen Bildschirm gespielt wird. In einem neuen Blogartikel widmet sich Lead Marketing Manager Asim Tanvir explizit dem Gameplay in der virtuellen Realität.

VR-Funktionen für ein immersives Spielerlebnis

Die Version von „Phasmophobia“ für PS VR2 nutzt einschlägige Technologien, um Spielern eine hohe visuelle Qualität und Performance zu bieten. Mithilfe von Foveated Rendering wird die Rechenleistung effizient eingesetzt, indem das System via Eye-Tracking nur den Bereich in hoher Auflösung darstellt, auf den der Spieler gerade blickt.

Diese Technik verbessert laut Kinetic Games nicht nur allgemein die Bildraten, sondern unterstützt auch ein flüssiges Gameplay, das gerade in intensiven Spielszenen stabiler laufen kann. Mit einer Grundbildrate von 60 Hz und einer 120-Hz-Reprojektion bleibt das Gameplay laut Entwickler jederzeit geschmeidig, wodurch Geister und übernatürliche Ereignisse in einer ansehnlichen Schärfe erscheinen.

„Ganz gleich, ob ihr Geister anhand von EMF-Spitzen identifiziert, die Antworten der Geisterbox entziffert oder nach geisterhaften Erscheinungen Ausschau haltet – die zusätzliche Schärfe und Klarheit erweckt jede Untersuchung mit erschreckenden Details zum Leben“, verspricht Tanvir.

Für VR-Spieler bietet „Phasmophobia“ auf der PS VR2 die Möglichkeit, bis zu drei Ausrüstungsgegenstände in einem Werkzeuggürtel griffbereit zu halten. Damit entfällt das ständige Wechseln des Inventars, was den Fokus auf die Geisterjagd erleichtert. Die intuitive Bedienung erlaubt schnelles Zugreifen auf Geräte wie die Kamera, indem Spieler einfach nach unten greifen.

Zusätzlich unterstützt das Spiel plattformübergreifendes Crossplay mit der PS5 und PS5 Pro. Spieler können sich so auch in gemischten Teams aus VR- und Nicht-VR-Spielern vernetzen, gemeinsam Beweise sammeln und Geister überlisten.

Wann erscheint Phasmophobia für PS5 und PS VR2?

“Phasmophobia” wird zum Preis von rund 20 Euro erhältlich sein und kann im PlayStation Store bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Schon seit September 2020 befindet sich der Titel im Early Access auf dem PC. Mehr als 20 Millionen Spieler haben „Phasmophobia“ seitdem erworben.

Ein Upgrade für die PS5 Pro ist laut Kinetic Games derzeit nicht geplant, könnte jedoch in Zukunft folgen, um von den erweiterten Hardwaremöglichkeiten zu profitieren.

Interessenten sollten sich letztlich den 29. Oktober 2024 vormerken: „Phasmophobia“ startet an diesem Tag auf PS5 und PS VR2.

