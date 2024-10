Call of Duty Black Ops 6: Erstes Post-Launch Update behebt Exploits und erhöht XP-Raten

Call of Duty Black Ops 6:

Activision hat für "Call of Duty: Black Ops 6" das erste Post-Launch-Update veröffentlicht. Es adressiert hauptsächlich Probleme im Multiplayer- und Zombies-Modus.

Nach dem Launch von „Call of Duty: Black Ops 6“ am vergangenen Freitag hat Activision das erste Post-Launch-Update bereitgestellt. Es zielt wie üblich darauf ab, die Spielerfahrung durch die Behebung verschiedener technischer Probleme zu verbessern.

XP- und Waffen-XP-Raten angepasst

Das Update für „Call of Duty: Black Ops 6“ umfasst umfangreiche Änderungen in den Multiplayer-Modi, einschließlich Team Deathmatch, Control, Search & Destroy und Gunfight. Insbesondere wurden die XP- und Waffen-XP-Raten in diesen Modi erhöht.

Activision erklärte hierzu: „Unser Team überwacht die XP-Raten für alle Modi genau, um sicherzustellen, dass die Spieler überall, wo sie spielen, die erwarteten Fortschritte machen.“ Zusätzlich wurden Probleme im Zusammenhang mit Loadouts, Operatoren und dem In-Game-Store behoben.

Auf Multiplayer-Karten wie Babylon, Lowtown und Red Card wurden Exploits geschlossen, die es Spielern ermöglichten, den vorgesehenen Spielbereich zu verlassen. Die Stabilität in Red Card wurde ebenfalls verbessert. Weitere Anpassungen umfassen die ordnungsgemäße Hervorhebung der zuletzt ausgewählten Ausrüstung im Ausrüstungsmenü sowie die Behebung von Animationsproblemen bei bestimmten Operatoren.

Im Zombies-Modus wurden verschiedene Fehler behoben, darunter das Problem, dass in Liberty Falls keine Zombies mehr erschienen und Nebenquests in Terminus nicht korrekt endeten. Zudem wurde die Funktionalität von GobbleGum angepasst, sodass die richtige Wunderwaffe verliehen wird.

Den vollständigen Changelog können sich Fans von “Call of Duty: Black Ops 6” hier anschauen.

An anderen Problemen wird noch gearbeitet

Trotz der umfangreichen Verbesserungen arbeiten die Entwickler Treyarch und Raven Software weiterhin an der Behebung bekannter Probleme, die den Spielspaß in „Call of Duty: Black Ops 6“ trüben. Dazu gehört ein seltenes Problem, bei dem Spieler im Modus Search & Destroy nach der Auswahl einer Ausrüstung sterben.

Ein Fehler, der dazu führt, dass Spieler beim Auswählen einer benutzerdefinierten Ausrüstung möglicherweise die falsche Waffe erhalten, steht ebenfalls auf dem Korrekturplan.

Weitere Meldungen rund um “Call of Duty: Black Ops 6”:

Kürzlich gab es auch Hinweise auf den Veröffentlichungszeitpunkt von Season 1 von „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Warzone“. Während der genaue Termin bisher nicht bestätigt wurde, verriet eine Werbeaktion von Little Caesars, dass das erste große Inhaltsupdate am 14. November 2024 erscheinen soll.

