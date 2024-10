EA Sports FC 25: 1,7 Milliarden Spiele und mehr – Statistiken des ersten Monats

„EA Sports FC 25“ verweilt seit dem Early-Access-Start am 27. September 2024 auf dem Markt. Doch wie schlug sich das Fußballspiel in den vergangenen Wochen? Electronic Arts hat Statistiken veröffentlicht, die sich unter anderem den Matches und Toren widmen.

Die meistgespielten Partien

Laut Publisher trugen “EA Sports FC 25”-Spieler aus mehr als 200 Nationen in über 1,7 Milliarden Spielen dazu bei, insgesamt 4,3 Milliarden Tore zu erzielen. Als die beliebtesten Teams zeichneten sich Real Madrid im Männerfußball und der FC Barcelona im Frauenfußball ab.

Zu den häufigsten Spielpaarungen im Männerbereich zählen Begegnungen zwischen Real Madrid und FC Barcelona, gefolgt von Manchester City gegen Real Madrid sowie Real Madrid gegen Real Madrid. Im Frauenfußball dominieren ebenfalls Real Madrid und der FC Barcelona das Geschehen.

Beliebteste Matchups – Männer:

Real Madrid vs. FC Barcelona Manchester City gegen Real Madrid Real Madrid gegen Real Madrid

Beliebteste Matchups – Frauen:

Real Madrid gegen FC Barcelona Arsenal vs. Chelsea Chelsea gegen FC Barcelona

Der neue Modus „Rush 5v5“ erfreut sich laut Electronic Arts ebenfalls großer Beliebtheit: Fast 300 Millionen Matches wurden hier ausgetragen, die meisten davon – immerhin 277 Millionen – in der exklusiven „Nike Air Zoom Arena“.

Beliebte Stadien und Karrieremodus-Trends

„EA Sports FC 25“ umfasst über 120 Stadien, wobei das Estadio Santiago Bernabéu, Anfield und das Etihad Stadium zu den am häufigsten gespielten Arenen gehören.

Im Karrieremodus sticht die Einführung des Frauenfußballs hervor, bei der Aitana Bonmatí als beliebteste Transferwahl gilt. Bei den Männern führt Lamine Yamal die Liste der meistgehandelten Spieler an, gefolgt von Endrick und Memphis Depay.

Top 5 Karrieremodus-Transfers – Männer

Lamine Yamal Endrick Memphis Depay Pau Cubarsí Nico Williams

Top 5 Karrieremodus-Transfers – Frauen

Aitana Bonmatí Sophia Smith Alisha Lehmann Alexia Putellas Jule Brand

„Unser Team ist unglaublich stolz auf das, was wir mit FC 25 erreicht haben. Und wir freuen uns darauf, auch für den Rest der Saison ein großartiges Erlebnis zu bieten“, so John Shepherd, VP von EA Sports FC.

Die nachfolgenden Grafiken liefern weitere Auswertungen:

Laut Electronic Arts handelt es sich bei den Statistiken um die Ergebnisse der ersten 25 Tage. Sie sollen zeigen, “wie die Fans in den ersten 25 Tagen seit dem Early Access Start am 27. September” interagiert haben.

In der Pressemeldung wird am Ende allerdings darauf hingewiesen: “Die Daten reichen vom Beginn des EA Sports FC 25-Early Access am 20. September 2024 bis zum 21. Oktober 2024 (25 Tage nach dem weltweiten Start am 27. September 2024).”

Unseren Test zu „EA Sports FC 25“ lest ihr nachfolgend:

„EA Sports FC 25“ ist seit dem 27. September 2024 für Konsolen sowie PC erhältlich und gehört wie schon im Fall der vorherigen Spiele zu den umsatzstärksten Games des Jahres.

