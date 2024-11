Hideaki Itsuno: Ein neues Studio unter Tencent – So geht es für den Devil May Cry-Director weiter

Nachdem Hideaki Itsuno Capcom nach 30 Jahren verließ, kündigte Tencent mit der japanischen Niederlassung von Lightspeed ein neues Studio an, das von Itsuno geleitet wird. Der Fokus des Studios soll auf Action-Titeln liegen, die mit einem Triple-A-Budgets entwickelt werden.

Ende August gab der Branchenveteran Hideaki Itsuno bekannt, dass er den Publisher Capcom nach 30 Jahren im Unternehmen verlassen wird.

Nachdem Istuno im Rahmen seines Abschieds davon sprach, sich neuen Herausforderungen stellen zu wollen, wissen wir ab sofort, wohin der Weg des „Devil May Cry“-Directors als nächstes führt. So schließt sich Itsuno den Lightspeed Studios, einer Tochterfirma des chinesischen Gaming-Riesen Tencent, an.

Die Lightspeed Studios gründeten eine neue Niederlassung in Japan, die in Büros in Tokio und Osaka ihre Arbeit aufnehmen wird. Die Leitung der japanischen Niederlassung übernimmt Itsuno.

Der Fokus liegt auf AAA-Action-Titeln

Laut der offiziellen Ankündigung durch Tencent werden sich die Lightspeed Studios Japan auf hochwertige Action-Titel mit Triple-A-Budgets konzentrieren. Dabei soll die japanische Niederlassung von den Erfahrungen Istunos profitieren, der sich in der Vergangenheit mit Werken wie „Devil May Cry“ oder dem Action-Rollenspiel „Dragon’s Dogma“ einen Namen machte.

„Es ist uns eine große Ehre, Hideaki Itsuno bei den Lightspeed Studios Willkommen zu heißen“, sagte Jerry Chen, der Präsident von Tencents Tochterunternehmen. „Die Gründung des LightSpeed Japan Studios ist ein bedeutender Schritt in der Expansion der Lightspeed Studios und zeigt unser Engagement, unseren Spielern die bestmöglichen Spiele zu bieten.“

„Der Beitritt zu den Lightspeed Studios ist ein spannendes neues Kapitel für mich“, führte Itsuno aus. „Mit der starken Entwicklungskapazität und dem globalen Netzwerk von LightSpeed freue ich mich darauf, gemeinsam mit dem großartigen Team originelle AAA-Action-Spieltitel zu entwickeln und ästhetische sowie innovative Erlebnisse für die globale Spielergemeinschaft zu schaffen.“

Tencent verspricht innovative Multiplattform-Titel

Laut Tencent werden die Lightspeed Studios eine Multiplattform-Strategie verfolgen. Das Studio ist darauf ausgelegt, Innovationen zu fördern, indem es Multiplattform- und Cross-Device-Technologien integriert und so ein Umfeld schafft, „in dem Kreativität und technische Exzellenz gedeihen können“.

Gleichzeitig verfolgen die Lightspeed Studios das Ziel, „die Grenzen des Machbaren im Bereich des Gameplays und des Storytellings zu verschieben“.

Bei seinem neuen Arbeitgeber wird Itsuno laut Tencent von einer Vielzahl erfahrener Entwickler unterstützt, die ihm dabei helfen sollen, seine kreativen Visionen in die Tat umzusetzen.

Wann mit der ersten Ankündigung des neuen Studios zu rechnen ist, ließ Tencent offen.

