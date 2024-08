Hideaki Itsuno: Director von Dragon’s Dogma und Devil May Cry verlässt Capcom nach 30 Jahren

Der Capcom-Director und -Designer Hideaki Itsuno verlässt das Unternehmen nach mehr als drei Jahrzehnten, bleibt der Branche aber treu. Ab September 2024 wird er an einem neuen Spiel arbeiten.

Der langjährige Capcom-Director Hideaki Itsuno hat angekündigt, das Unternehmen nach über drei Jahrzehnten zu verlassen. In einer Erklärung auf der Plattform X teilte Itsuno mit, dass er ab September 2024 an einem “neuen Spiel in einem neuen Umfeld” arbeiten wird.

Während seiner mehr als 30-jährigen Karriere bei Capcom war Itsuno maßgeblich an der Entwicklung und Leitung mehrerer erfolgreicher Spieleserien beteiligt. Zuletzt leitete er als Director die Produktion von „Dragon’s Dogma 2“.

Künftige Spiele sollen ebenso unvergesslich sein

In seiner Zeit bei Capcom war Itsuno für die Erschaffung von Kultklassikern wie „Power Stone“ und „Rival Schools“ mitverantwortlich. Später übernahm er die Leitung der „Devil May Cry“-Serie und führte die Marke mit „Devil May Cry 3“ zurück zu ihrem früheren Glanz.

„Dragon’s Dogma 2“, sein jüngstes Projekt, wurde von vielen Leuten als eines der besten Rollenspiele des letzten Jahrzehnts bezeichnet und erhielt mit einem Metascore von 86 fast durchweg positive Bewertungen.

In seiner Erklärung dankte Itsuno den Fans für ihre langjährige Unterstützung und kündigte an, dass er ab September in einem neuen Umfeld ein neues Spiel entwickeln wird. „Ich hoffe, Spiele zu entwickeln, die ebenso unvergesslich sind wie die, die ich bisher geschaffen habe, wenn nicht sogar noch unvergesslicher“, schrieb Itsuno.

Der 54-Jährige ließ offen, ob er zu einem anderen Studio wechseln oder ein eigenes Unternehmen gründen wird. Auch über sein nächstes Projekt machte der Capcom-Veteran keine weiteren Angaben. Letztlich möchte Itsuno die Spieleentwicklung nicht aufgeben.

Als Director wirkte Itsuno unter anderem an folgenden Titeln mit (Auszug):

Power Stone 2 (2000)

Project Justice (2000)

Darkstalkers Chronicle: The Chaos Tower (2000)

One Piece Mansion (2001)

Capcom vs. SNK 2 (2001)

Auto Modellista (2002)

Devil May Cry 2 (2003)

Devil May Cry 3 (2005)

Devil May Cry 4 (2008)

Dragon’s Dogma (2012)

Devil May Cry 5 (2019)

Dragon’s Dogma 2 (2024)

„Devil May Cry 5“, das 2019 unter der Leitung von Itsuno als Director veröffentlicht wurde, verkaufte sich weltweit mehr als acht Millionen Mal. Mit „Dragon’s Dogma 2“ konnte er an diesem Erfolg anknüpfen. Fans und Kritiker lobten das Spiel für die innovative Spielmechanik und das fesselnde Erlebnis.

Fans bedanken sich bei Hideaki Itsuno

Da sich Itsuno in den letzten Jahrzehnten einen Namen als einer der einflussreichsten Spieledesigner machen konnte, sorgte seine heutige Ankündigung in der Branche und auch bei den Fans für reichlich Aufmerksamkeit.

“Das ist niederschmetternd. Ich hatte auf Devil May Cry 6 mit dir am Ruder gehofft. Aber deine Arbeit bei Capcom hat mich durch einige der härtesten Jahre meines Lebens geführt und ich bin dir sehr dankbar. Danke, Itsuno-Sama“, kommentierte ein Fan den Weggang.

Ein weiterer: “Oh Mann, das war eine wahnsinnige Reise! Vielen Dank, Hideaki San, für alles, was du für die Spielebranche getan haben. Viel Glück bei den neuen Abenteuern!“

Welche sind eure Lieblingsspiele, an denen Hideaki Itsuno bei Capcom beteiligt war? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

