Hitman World of Assassination: PSVR2-Version verschoben – Der neue Termin steht

Ursprünglich sollte "Hitman: World of Assassination" im kommenden Monat den Weg auf PlayStation VR2 finden. In einer Vorschau auf dem offiziellen PlayStation Blog weist Sony darauf hin, dass aus diesem Vorhaben nichts mehr wird. Gleichzeitig bestätigte das Unternehmen den neuen Termin für PSVR2.

Ende September kündigten Sony und die Entwickler von IO Interactive an, dass „Hitman: World of Assassination“ den Weg auf eine weitere Plattform findet.

Die Rede ist vom Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2. Ursprünglich wollte IO Interactive die PSVR2-Version von „Hitman: World of Assassination“ im Dezember 2024 veröffentlichen. Daraus wird jedoch nichts. In einer Vorschau auf dem offiziellen PlayStation Blog weisen die Verantwortlichen leider darauf hin, dass sich Attentäter auf PSVR2 noch etwas länger als ursprünglich geplant gedulden müssen.

So verschob IO Interactive den Release von „Hitman: World of Assassination“ für PSVR2 auf das nächste Jahr. Auch einen neuen Termin nannten die Entwickler: Den 27. März 2025.

Das komplette Hitman-Erlebnis in VR

In der besagten Vorschau betont IO Interactive noch einmal, dass das Team bei der Umsetzung von „Hitman: World of Assassination“ keine Abstriche akzeptiert. Ganz im Gegenteil. Auch auf PlayStation VR2 soll euch das komplette „Hitman“-Erlebnis geboten werden. In der VR-Fassung erkundet ihr mehr als 20 abwechslungsreiche Schauplätze und macht Jagd auf eure Ziele.

Die Schauplätze reichen von den glamourösen Laufstegen einer Modenschau in Paris über die schwindelerregenden Höhen der Wolkenkratzer Dubais bis hin zur begeisterten Menschenmenge eines Hochgeschwindigkeitsrennens in Miami.

Um eure Ziele zur Strecke zu bringen, greift ihr auf mehr als 100 Gegenstände zurück. Neben den Inhalten aus dem Original bietet „Hitman: World of Assassination“ auf PSVR2 eine Gameplay-Neuerung, die die Community in der Vergangenheit immer wieder einforderte. Die Rede ist von einer vollwertigen Beidhändigkeit.

Das Feature versetzt euch in die Lage, zwei Waffen oder Gegenstände unabhängig voneinander einzusetzen. Eine Funktion, die euch noch mehr strategische Freiheiten einräumt. Ebenfalls neu ist das aktive Nachladen. Auf PSVR2 könnt ihr jetzt Munition manuell auswerfen, ein neues Magazin greifen und es wieder in eure Waffe einsetzen, sodass ihr die volle Kontrolle über eure Ausrüstung habt.

Positionsinteraktionen verbessert die Interaktion

Eine weitere Neuerung, die in der aktuellen Vorschau bestätigt wurde, sind die überarbeiteten Positionsinteraktionen. Die verbesserte Funktion verändert die Art und Weise, wir ihr in der Welt des Spiels mit Gegenständen interagiert.

Anstatt einfach nur eine Taste zu drücken, um Ereignisse auszulösen, müsst ihr physische Handlungen nachahmen.

„Beispielsweise einen Fernseher durch Berühren des Bildschirms ein- oder ausschalten, CCTV-Aufnahmen durch Tippen auf eine Tastatur hacken oder ein Glas vergiften, indem sie ein Fläschchen darüber halten und fallen lassen“, so IO Interactive.

Solltet ihr PlayStation VR2 noch nicht euer Eigen nennen, empfehlen wir euch, den noch nicht offiziell angekündigten Black Friday-Sale von Sony im Auge zu behalten. Hier wartet laut einem bekannten Insider nämlich ein stattlicher Rabatt auf PlayStation VR2.

