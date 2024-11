Star Wars Jedi Survivor: Kämpft auf der PS5 Pro mit Problemen – EA äußert sich

Auf der PS5 Pro kämpft "Star Wars Jedi: Survivor" vor allem im Performance-Modus mit diversen technischen Problemen, die teilweise für ein schlechteres Gesamtbild sorgen als auf der Standard-PS5. In der Zwischenzeit bezog auch EA Stellung zu dem Ganzen.

Schon kurz nach der Veröffentlichung des PS5 Pro-Updates zu „Star Wars Jedi: Survivor“ wurde deutlich, dass die Vorfreude der Spieler nicht lange halten sollte.

Vor allem der Performance-Modus kämpft auf der neuen Sony-Konsole mit diversen technischen Problemen. Wie ein ausführlicher Technik-Check von Digital Foundry zeigt, macht der Performance-Modus von „Star Wars Jedi: Survivor“ auf der PS5 Pro teilweise sogar eine schlechtere Figur als auf den Standard-Modellen der PS5.

In der Zwischenzeit meldeten sich auch die Verantwortlichen von Electronic Arts zu Wort und wandten sich in einem kurzen Statement an die Community. Wie der Publisher versicherte, werden die Spieler mit der Situation nicht alleine gelassen.

Respawn geht den Problemen auf den Grund

Stattdessen wies Electronic Arts darauf hin, dass die Entwickler von Respawn Entertainment den technischen Problemen von „Star Wars Jedi: Survivor“ auf der PS5 Pro bereits auf den Grund. Offen ließ der Publisher allerdings, wann wir mit einer Lösung in Form eines passenden Updates rechnen dürfen.

„Wir sind uns der Probleme mit Star Wars Jedi: Survivor auf der PlayStation 5 Pro bewusst und untersuchen diese aktiv“, so EA kurz und knapp.

Die besagten Probleme auf der PS5 Pro machen sich vor allem im Performance-Modus von „Star Wars Jedi: Survivor“ bemerkbar. Zu den technischen Unzulänglichkeiten gehören fehlerhafte Ausleuchtungen der Areale, fehlende Details, eine Weitsicht, die mitunter geringer ausfällt als auf der Standard-PS5, oder die unscharfe Darstellung von Objekten.

Eine bessere Figur macht laut dem Check von Digital Foundry der Qualitäts-Modus auf der PS5 Pro. Hier treten die besagten Probleme nämlich in einem deutlichen geringeren Maße auf.

Dritter Teil schließt die Reihe ab

Im Rahmen des „Investors Day 2024“ lieferte uns EA im September neue Zahlen zur Reihe. Laut EAs President of Entertainment and Technology, Laura Miele, bringen es „Fallen Order“ (2019) und „Survivor“ (2023) zusammengerechnet auf mehr als 40 Millionen Spieler.

Es gilt jedoch zu beachten, dass die Anzahl der Spieler nicht mit Verkaufszahlen gleichzusetzen ist.

Schließlich wurden beiden beide Titel über Abo-Angebote wie den Xbox Game Pass oder EA Play angeboten. Abschließend wies Miele darauf hin, dass die Entwickler von Respawn Entertainment mit Nachdruck am dritten Teil arbeiten, mit dem das Studio die „Star Wars Jedi“-Reihe abschließen möchte.

Wann wir mit der offiziellen Enthüllung des dritten Teils rechnen dürfen, ist leider noch unklar.

