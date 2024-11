Dragon Age The Veilguard: Neues Update mit fast 60 Verbesserungen steht bereit – Changelog

Da zum Release noch nicht alles rund lief, versorgte BioWare „Dragon Age: The Veilguard“ kurz nach der Veröffentlichung mit einem ersten umfangreichen Update.

Wie angekündigt, soll es bei diesem nicht bleiben. Stattdessen steht ab sofort das nächste Update bereit. Dieses kann auf allen Plattformen heruntergeladen werden und bietet laut BioWare knapp 60 Verbesserungen. Eine Änderung betrifft beispielsweise den Foto-Modus, mit dem ihr im Spielgeschehen eigene Schnappschüsse aufnehmen könnt.

Mit dem frisch veröffentlichten Update halten diverse Filter Einzug, mit denen ihr eure Screenshots überarbeiten und individuell gestalten könnt. Zudem versah BioWare die Screenshot-Dateinamen mit einem Datum. Somit wisst ihr immer, wann ihr die Bilder angefertigt habt.

Spielerische Verbesserungen und Bugfixes

Des Weiteren umfasst das neue Update zu „Dragon Age: The Veilguard“ diverse Quality-of-Life-Verbesserungen. Darunter der Möglichkeit, einen neu gefundenen oder erworbenen Ring auf Knopfdruck mit beiden ausgerüsteten Ringen zu vergleichen.

Gleichzeitig spricht BioWare davon, dass es jetzt leichter zu erkennen ist, auf welche Ausrüstung eines Begleiters eine Verzauberung angewendet wurde.

Hinzukommen neue Symbole für die Waffen und eine Vielzahl von Fehlerbehebungen. Laut dem offiziellen Changelog nahm BioWare Bugs in Angriff, die in vereinzelten Fällen zu Abstürzen führen konnten. Auch die Szenen, in denen die Musik nicht korrekt abgespielt wurde, gehören laut den Entwicklern der Vergangenheit an.

Ein weiterer Fehler, den BioWare mit dem neuen Update behebt, betrifft den Skilltree, der euch mitunter daran hinderte, bestimmte Fähigkeiten wie vorgesehen freizuschalten.

Weitere Fehlerbehebungen in der Übersicht (Auszug)

Rooks Körperform verändert sich nach einer Zwischensequenz mit Emmrich nicht mehr unerwartet.

Ein ungewöhnlicher Gesichtsausdruck von Rook beim ersten Treffen mit Emmrich wurde angepasst.

Ein seltener Fehler wurde behoben, bei dem einige Einstellungen eines bestehenden Rooks unbeabsichtigt zurückgesetzt wurden, nachdem ein neuer Rook erstellt und gespeichert wurde. Dieser Fix ist jetzt auch auf Konsolen verfügbar und wirkt sich rückwirkend auf Speicherstände auf allen Plattformen aus.

Die Lautstärke von Spites Stimme wurde in einigen Szenen angepasst.

Fehler behoben, bei denen Musik in manchen Situationen fälschlicherweise stoppte.

Fehler behoben, bei denen unbeabsichtigte Musik oder Soundeffekte abgespielt wurden.

Antaam-Champions verursachen jetzt korrekt etwas mehr Schaden.

Magier-Rooks verschieben sich nach einem langen Ausweichmanöver nicht mehr unbeholfen nach rechts.

Die HDR-Kalibrierungseinstellung wird jetzt korrekt zwischen Spielsitzungen gespeichert.

Mehrere Fälle wurden behoben, in denen Rook beim Erkunden von Thedas stecken bleiben konnte.

Den kompletten Changelog zum neuen Update findet ihr wie gehabt auf der offiziellen Website. „Dragon Age: The Veilguard“ erschien am 31. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wie die in dieser Woche veröffentlichten Software-Charts verdeutlichten, legte BioWares neues Rollenspiel in Europa einen verhaltenen Start hin.

In den Software-Charts im Oktober reichte es nämlich lediglich für einen Einstieg auf dem siebten Platz. In einem Podcast sprachen die Entwickler von BioWare kürzlich über die Ziele, die sie bei den Arbeiten an „Dragon Age: The Veilguard“ verfolgten. Demnach wollte sich das Studio wieder auf seine Stärken konzentrieren und keinen aktuellen Trends nachjagen.

