Arcane: Nach Staffel 2 bei Netflix – Diese 3 LoL-Regionen kommen für Spin-offs in Frage

Obwohl der Cartoon-Hit „Arcane“ mit der 2. Staffel bei Netflix in seinem epischen Finale gegipfelt ist, müssen Fans dieser Welt deshalb noch lange nicht für immer Lebewohl sagen. Die Arbeiten an verschiedenen Spin-offs, sowohl in Serien- als auch in Film-Form, laufen bereits hinter den Kulissen. Nun hat Riot Games einen Ausblick auf die drei Regionen gewährt, die gute Chancen haben, in weiteren Auskopplungen des „League of Legends“-Franchise erkundet zu werden.

Genauer hat sich diesbezüglich Christian Linke, einer der Co-Schöpfer und Creative Director von „Arcane“, in einem Interview auf Twitch geäußert (via IGN). Während des Gesprächs hat Linke drei Schauplätze angedeutet, die wir in kommenden Spin-offs kennenlernen könnten. Besonders interessiert seien er und seine Kollegen aktuell an Demacia, Ionia und Noxus. Regionen in der Welt von Runeterra, die „LoL“-Fans sicherlich gut bekannt sein dürften.

Es geht darum, herauszufinden, welche Charaktere die Fans wirklich mögen

Die zwei Staffeln der Netflix-Show „Arcane“ haben uns bekanntlich nach Piltover und Zaun entführt. Zwei eng miteinander verwobene Städte voller Gegensätze. Demacia hingegen sei laut Christian Linke ein „stolzes, gesetzestreues Königreich mit einer prestigeträchtigen Militärgeschichte“. Bekannte Champions dieser Stadt sind Fiora, Lux und Sylas. In verschiedenen „LoL“-Videos ist Magierin Lux übrigens oft mit Fanliebling Jinx zu sehen.

Ionia ist indes ein Inselstaat „von natürlicher Schönheit und Magie“. Darüber hinaus ist es eine weitestgehend neutrale Nation. Zumindest bis Noxus das Land einnimmt. Noxus ist ein aggressives Reich, das enorm stolz auf sein Militär ist. Ein besonderer Fokus dieser Nation liegt auf aggressiver Expansion ihres Territoriums. Aus Noxus stammen unter anderem die beiden aus „Arcane“ bekannten Charaktere Ambessa und Mel.

Anschließend erklärte Christian Linke, dass seine Kollegen und er besonders darauf achten würden, welche Charaktere die Fans wirklich mögen. „Wir wissen, welche Charaktere unser Publikum mag und oft spielt. Es ist nicht ganz einfach, den Unterschied zwischen Leuten, die Champions wählen, weil sie gewinnen, und Leuten, die Champions wählen, weil sie sie mögen, zu verstehen. Aber wir achten darauf.“

Darüber hinaus zeigte sich Linke zuversichtlich, dass die Verantwortlichen „in den richtigen Regionen“ von Runeterra suchen würden. Allerdings scheinen die Projekte, die in Demacia, Ionia oder auch Noxus spielen könnten, noch in frühen Konzeptionsphase zu stecken. „Wir sind noch lange nicht fertig. Das ist jetzt eine wirklich aufregende Zeit für uns, weil wir uns wirklich auf das konzentrieren können, was als nächstes kommt“, so der „Arcane“-Macher weiter.

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) stellte Christian Linkes Kollege und Riot-Mitbegründer Marc Merrill des Weiteren klar, dass Linkes Äußerungen bezüglich der drei möglichen Regionen nicht bedeuten, dass sich auch drei Shows in Arbeit befänden: „Um das klarzustellen: Er sagte nicht, dass wir drei verschiedene Shows machen, sondern dass wir drei Regionen ergründen. Wir erforschen einen Haufen verschiedener Shows (und Spiele).“

Beide Staffeln von „Arcane“ sind exklusiv bei Netflix verfügbar.

Aus welcher „LoL“-Region wünscht ihr euch nach „Arcane“ neue Geschichten für Filme und Serien?

