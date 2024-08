Arcane: Feind meines Feindes – Staffel 2 der Netflix-Serie zeigt sich in neuem Clip

In wenigen Monaten erscheint Staffel 2 von "Arcane" exklusiv bei Netflix. Nun liefert euch eine kleine Sneak Peek rund um Jinx einen kleinen Vorgeschmack auf die heißerwartete Fortsetzung der Hit-Animationsserie.

Mit Staffel 2 von „Arcane“ startet dieses Jahr die wohl meisterwartete Fortsetzung zur bisher besten Videospiel-Verfilmung überhaupt! Um den Fans die lange Wartezeit bis November etwas zu versüßen, hat Netflix nun einen neuen Clip veröffentlicht, der Jinx in den Mittelpunkt rückt. Diese hat im rund anderthalb Minuten langen Video allerdings nicht gerade sonderlich viel Glück. Doch immerhin bekommt sie unerwartete Unterstützung.

Die kurze „Enemy of my Enemy“-Sneek Peak haben wir wie gewohnt weiter unten im Artikel für euch verlinkt. Dort findet ihr darüber hinaus ein neues Key Visual, das unter anderem Jinx, ihre Schwester Vi sowie deren Freundin Caitlyn zeigt.

Staffel 2 bildet das große Finale

Allzu viel haben die Verantwortlichen bisher noch nicht über die Handlung der 2. Staffel von „Arcane“ verraten. Doch klar ist, dass der bereits in Season 1 schwelende Konflikt zwischen Zaun und Piltover auf einen unausweichlichen Konflikt zusteuert. Eine wichtige Rolle bei diesem Konflikt werden natürlich unsere zwei Hauptfiguren Vi und Powder beziehungsweise Jinx spielen.

Sicher ist dafür, dass Staffel 2 der hochgelobten Netflix-Animationsserie ihr finales Kapitel darstellen wird. Nach dem großen Finale soll also zumindest dieser Teil des „League of Legends“-Universums abgeschlossen sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich Fans nicht auf weitere Geschichten freuen dürfen. Entwicklerstudio Riot Games hat bereits bestätigt, dass sich weitere Film- und Serien-Projekte in Arbeit befinden, die uns mehr von Runeterra zeigen sollen.

„Wir arbeiten derzeit an unseren nächsten Fernseh- und Filmprojekten und hoffen, dass wir noch vor Ende des Jahres mehr darüber berichten können. Wir befinden uns noch in der Anfangsphase, und diese Dinge brauchen viel Zeit, aber wir wollen euch auf dem Laufenden halten, wann immer wir können“, heißt es in einer Videobotschaft des Studios.

Bis die 2. Staffel an den Start gehen wird, bleibt allerdings noch etwas Zeit. Bis dahin könnt ihr euch bei Netflix noch einmal die neun Episoden umfassende Season 1 ansehen. Falls ihr euch noch etwas geduldet, könnt ihr diese übrigens bald auch eurer Blu-ray-Sammlung hinzufügen. Plaion Pictures veröffentlicht Staffel 1 am 24. Oktober 2024 auf Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray. Neben einer Standard-Edition wird es ebenfalls Steelbooks und eine Deluxe Edition geben.

Staffel 2 von „Arcane“ startet im November 2024 exklusiv bei Netflix.

Freut ihr euch schon auf Staffel 2 von „Arcane“?

Weitere Meldungen zu Arcane, Netflix.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren