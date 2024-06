Netflix: Preview gibt Ausblick auf Arcane Staffel 2 und weitere Animationshighlights

In einem jüngst veröffentlichten Preview-Video gewährt Netflix einen kleinen Ausblick auf jene Animationshighlights, auf die sich Abonnenten in den kommenden Monaten freuen dürfen. Hierzu zählen unter anderem kurze Einblick in von vielen Fans heißerwartete Serien wie Staffel 2 von „Arcane“, „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“, ein neuer „SpongeBob Schwammkopf“-Film und das von Zack Snyder geschaffene Fantasy-Epos „Twilight of the Gods“.

Das etwas mehr als drei Minuten lange Video haben wir wie gewohnt weiter unten im Artikel für euch eingebunden. Neben den gerade genannten Titeln dürfen sich Anime- und Cartoon-Fans natürlich noch auf weitere potentiell hochkarätige Titel freuen. „Jurassic World: Chaos Theory“ erhält zum Beispiel eine 2. Staffel, die „Trigun Stampede“-Macher von Studio Orange melden sich mit „Leviathan“ zurück und auch „Wallace & Gromit“ erleben ein neues Abenteuer.

Welche Animationshighlights zeigt die Netflix-Preview noch?

Natürlich waren die bisher genannten Titel noch längst nicht alle Anime und Cartoons, die uns 2024 und darüber hinaus bei Netflix erwarten. Unter anderem gibt es einen weiteren kurzen Einblick in die Anime-Serie „Terminator Zero“, die beim renommierten Studio Production I.G entsteht. Das Unternehmen schrieb mit seiner Adaption des Sci-Fi-Meisterwerks „Ghost in the Shell“ Filmgeschichte und lieferte mit „Psycho-Pass“ einen weiteren gefeierten Genre-Hit ab.

Das Fantasy-Abenteuer „Spellbound“ kommt dafür mit einem im englischsprachigen Original hochkarätigen Sprechercast daher. Das Preview-Video des Streaming-Services bestätigt beispielsweise Rachel Zegler („West Side Story“), Nathan Lane („Only Murders in the Building“), Javier Bardem („No Country for Old Men“) und Nicole Kidman („Aquaman“).

Netflix bekräftigt mit diesem Videoausblick, auch weiterhin einer der führenden Anbieter im Animationsbereich bleiben zu wollen. Deshalb heißt es in der Preview beispielsweise schon direkt am Anfang: „Wenn du Animation liebst, ist Netflix die ultimative Anlaufstelle.“

Videospiel-Fans dürfen sich mit „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ am 10. Oktober 2024 auf ein neues Abenteuer mit der taffen Archäologin freuen. Im November 2024 geht dann die hochgelobte „League of Legends“-Adaption „Arcane“ in ihre heißerwartete 2. Staffel.

Netflix Animation Preview:

Arcane Staffel 2 Key Visual:

Auf welche Animationshighlights bei Netflix freut ihr euch schon ganz besonders?

Weitere Meldungen zu Netflix.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren