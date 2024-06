Tomb Raider The Legend of Lara Croft: Neues Video enthüllt den Starttermin der Netflix-Serie

Tomb Raider The Legend of Lara Croft:

Bald stürzt sich die wohl berühmteste Archäologin der Videospielgeschichte in ein neues Abenteuer! Mit einem frischen Video hat Netflix nun den Starttermin der Animationsserie "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft" verraten.

Nachdem in den letzten Monaten langsam mehr Infos zur Animationsserie „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ veröffentlicht wurden, enthüllt ein neues Video jetzt den Starttermin der Netflix-Serie. Im kurzen Date Announcement-Teaser sehen wir einige halsbrecherische Szenen, die unsere Heldin bestehen muss. Am Ende des Clips folgt dann die Bestätigung: Schon in einigen Monaten erlebt Lara endlich neue Abenteuer, genauer am 10. Oktober 2024.

Den rund 46 Sekunden langen Clip könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen. Neben allerlei Actionszenen können wir im Teaser-Video außerdem einen ersten Blick auf verschiedene Schauplätze der Animationsshow erhaschen. Am Anfang ist unter anderem eine Tempelanlage zu sehen und auch eine Höhle muss die Archäologin erkunden. Passend zum neuen Video hat Netflix zudem endlich frische Story-Details verraten.

Die Netflix-Serie ist ein wichtiges fehlendes Puzzleteil

Zeitlich setzt die Geschichte von „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ nach dem Ende von „Shadow of the Tomb Raider“ an. Es ist somit das nächste offizielle Kapitel der Spieleserie, das die Ereignisse der Reboot-Trilogie fortsetzt. Nach den Ereignissen in der Survivor-Reihe, hat Lara ihre Freunde hinter sich gelassen, um immer gefährlichere Abenteuer zu erleben. Allerdings zwingt sie ein besonderes Ereignis, wieder nach Hause zurückzukehren.

Genauer wurde ein mächtiges chinesisches Artefakt aus Croft Manor gestohlen und der Übeltäter scheint eine persönliche Verbindung zu den Crofts zu haben. Es folgt eine waghalsige Verfolgungsjagd um die ganze Welt, die Lara an entlegene Orte und in verlassene Gräber hinein führt. Während dieses Abenteuers muss Lara endlich versuchen zu erkennen, wer sie wirklich ist und welche Art von Heldin sie letztendlich sein will.

Mit „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ erwartet uns also gewissermaßen ein fehlendes Puzzleteil in der Entwicklung unserer Heldin hin zu der knallharten Abenteurerin, die wir aus den alten Spielen kennen. Wenigstens einen ihrer Freunde aus den Reboot-Games werden wir übrigens auch in der kommenden Zeichentrickserie wiedersehen: Jonah, der schon die eine oder andere brenzlige Situation mit Lara gemeistert hat.

Die Animationsserie entsteht im Studio Powerhouse Animation („Blood of Zeus“), das mit „Castlevania“ bereits Erfahrung mit animierten Videospiel-Verfilmungen sammeln konnte. Produziert wird die „Tomb Raider“-Show von dj2 Entertainment („Sonic the Hedgehog“-Reihe) und Legendary Television („Monarch: Legacy of Monsters“). Hollywoodstar Hayley Atwell („Agent Carter“) leiht Lara Croft im englischsprachigen Original ihre Stimme.

„Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ startet am 10. Oktober 2024 exklusiv bei Netflix.

Freut ihr euch schon auf „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“?

