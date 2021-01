Tomb Raider: Neues Spiel soll Originale und Reboot-Trilogie vereinen

Die "Tomb Raider"-Reihe wird 2021 bereits 25 Jahre alt.

Gestern Abend überraschte VoD-Anbieter Netflix mit der Ankündigung einer „Tomb Raider“-Anime-Serie, deren Story nach den Geschehnissen der Reboot-Trilogie ansetzen wird. Kurz darauf teilten auch die Entwickler von Crystal Dynamics über den offiziellen Twitter-Account des Franchise ein fünfeinhalb Minuten langes Video, in dem sie den Fans einen kleinen Ausblick darauf geben, was sie für das diesjährige 25. Jubiläum der Action-Adventure-Reihe geplant haben.

Macher planen monatliche Aktionen zum Tomb Raider-Jubiläum

Zunächst kündigte die neue Community Managerin von Crystal Dynamics, Neha Nair, an, die Entwickler wollen gemeinsam mit den Fans auf die bisherige Geschichte der Marke zurückblicken. Hierzu seien für 2021 diverse Aktionen geplant, etwa „Fan-Art- und Cosplay-Highlights, Interviews, Livestreams und ein paar besondere Extras“, auf die sie derzeit noch nicht näher eingehen könne. Jeder Monat soll dabei im Zeichen eines Spiels der Reihe stehen. Den Anfang macht das allererste „Tomb Raider“ von 1996. Diese Events werden in der ersten Februarwoche 2021 starten.

Darüber hinaus wollen die Verantwortlichen den Fans ebenfalls einen Ausblick auf das gewähren, was sie in der Zukunft von der Reihe erwarten können. Hierzu äußerte sich Will Kerslake, der als Game Director für das „Tomb Raider“-Franchise bei Crystal Dynamics zuständig ist. Wie er ausführt, habe das zuständige Team „große Ambitionen für die Zukunft von ‚Tomb Raider‘.“ Die Macher stellen sich die Zukunft der Reihe so vor, dass sie sich „jenseits dieser [bisherigen] etablierten Abenteuer entfaltet und Geschichten erzählt, die auf der Breite der Spiele von Core Design und Crystal Dynamic aufbauen und daran arbeiten, diese Zeitlinien zu vereinen.“

Gleichzeitig bittet Kerslake alle Fans jedoch auch weiterhin um Geduld, während sie diesen Entwicklungsprozess durchlaufen und vorantreiben. Er und seine Kollegen seien sich bewusst, dass „keine einfache Aufgabe“ vor ihnen liegen würde. Deshalb heißt es von seiner Seite aus weiterhin, es gäbe „keine Pläne für eine große Spielankündigung in der nahen Zukunft.“

Dementsprechend müssen „Tomb Raider“-Fans wohl auch weiterhin noch abwarten, bis Crystal Dynamics und Square Enix das nächste Videospiel-Kapitel rund um Lara Croft offiziell ankündigen. 2018 erschien in Form von „Shadow of the Tomb Raider“ das bisher letzte große Game der Reihe, das unter anderem für PlayStation 4 erhältlich ist.

Was ist eure Meinung zu Crystal Dynamics‘ Plänen für die Zukunft der „Tomb Raider“-Marke?

