GTA 5 Online: Letzte Woche der Heist-Herausforderung und Black-Friday-Rabatte

Die letzte Woche der Heist-Herausforderung in “GTA 5 Online" bringt garantierte Diamanten im Casinotresor, Boni und zahlreiche Rabatte.

In der finalen Woche der Heist-Herausforderung geht es in “GTA 5 Online” laut Rockstar Games heiß her. Der Entwickler hat die Einsätze erhöht und bietet Spielern reichlich Möglichkeiten, ihren Kontostand aufzustocken und Belohnungen zu sichern. Gleichzeitig locken Black-Friday-Rabatte auf Fahrzeuge und Immobilien.

Die Heist-Herausforderung erreicht ihren Höhepunkt

Noch bis zum 4. Dezember können Spieler von “GTA 5 Online” in der Community-Herausforderung zusammenarbeiten, um 20 Billionen GTA$ in den Finals verschiedener Heists zu erbeuten. Wird dieses Ziel erreicht, winken als Belohnung die Pacific-Standard-Bomberjacke sowie zwei Überraschungen aus dem kommenden Dezember-Update.

Lukrativ ist in dieser Woche auch der Diamond-Casino-Raubüberfall: Spieler finden garantiert Diamanten im Tresor. Zusätzlich gibt es für den Abschluss des Raubüberfalls einen Bonus von 100.000 GTA$ und die Gefechtsweste „The Diamond“.

Neben diesen Punkten bietet die Woche doppelte GTA$ und RP in der Diamond-Gegner-Modus-Serie, bei Open-Wheel-Rennen, Deadline und Junk-Energy-Fallschirmsprüngen. Auch Thanksgiving wird gefeiert: Spieler können die Outfits „Hellbrauner Truthahn“ und „Brauner Truthahn“ gratis erhalten, indem sie sich einfach in das Spiel einloggen.

Black-Friday-Angebote in GTA 5 Online

Die Black-Friday-Woche bringt umfangreiche Rabatte auf Fahrzeuge, Immobilien und mehr. Die Angebote umfassen:

Immobilien

35 % Rabatt : Hangars und Schrotthandel (inkl. zugehöriger Verbesserungen und Anpassungen)

: Hangars und Schrotthandel (inkl. zugehöriger Verbesserungen und Anpassungen) 30 % Rabatt: Spielhallen (inkl. zugehöriger Verbesserungen und Anpassungen)

Fahrzeuge (50 % Rabatt auf folgende Modelle):

Super- und Sportwagen:

Bewaffneter Pegassi Ignus

Coil Cyclone II

Vapid Bullet

Emperor ETR1

Grotti Itali GTO Stinger TT

Dewbauchee Rapid GT Classic

Benefactor Surano

Pegassi Toreador

Imponte Deluxo

Ocelot Stromberg

Luftfahrzeuge:

Buckingham Luxor

Buckingham Luxor Deluxe

Buckingham Swift

Buckingham Swift Deluxe

Bewaffneter Buckingham Conada

Motorräder:

Pegassi Oppressor

Und viele weitere Fahrzeuge.

Exklusiv für GTA+-Mitglieder: Eine kostenlose Nagasaki Shinobi (Motorrad), 50 Prozent Rabatt auf Clubhäuser und weitere Vorteile.

Im LS-Car-Meet können Spieler zudem den Karin Futo GTX gewinnen, indem sie an vier aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 3 der LS-Car-Meet-Serie gelangen. Das Glücksrad im Casino bietet diese Woche den Dinka RT3000 als Hauptpreis, während Premium- und Testfahrzeuge wie der Penaud La Coureuse oder der Vulcar Warrener zur Verfügung stehen.

