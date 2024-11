GTA 6: Vor dem Release gibt es den ersten Award – Rockstar verspricht „umwerfende Dinge“

Vor knapp einem Jahr kündigte Rockstar Games die Entwicklung von „GTA 6“ mit einem ersten Trailer an. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich das rund 90 Sekunden lange Video zum einem der erfolgreichsten Videospiel-Trailer überhaupt.

Eine Entwicklung, die angesichts der ungeheuren Vorfreude der Community nur die wenigsten überraschen dürfte. Unterstrichen wird der Stellenwert, den „GTA 6“ unter den Spielern einnimmt, von den Golden Joystick Awards 2024. Hier durften sich die Entwickler von Rockstar Games nämlich schon vor dem Release des Open-World-Blockbusters über die erste Auszeichnung freuen.

So ging der Most Wanted-Award, für den ausschließlich die Spieler abstimmten, in diesem Jahr an „GTA 6“ beziehungsweise Rockstar Games. Eine Auszeichnung, die das Studio nutzte, um sich für die Unterstützung zu bedanken und die Community auf Großes einzustimmen.

Rockstar bedankt sich für die Auszeichnung

Gleichzeitig verwies ein Sprecher des Studios, der den Preis entgegennahm, darauf hin, dass Rockstar Games spannende Ankündigungen vorbereitet.

„Vielen Dank für diese unglaubliche Auszeichnung. Außerdem ein riesiges Dankeschön an alle Fans. Sie sind das Wichtigste für uns. Sie bedeuten uns bei Rockstar sehr viel“, so der Vertreter von Rockstar Games im Rahmen der Preisverleihung.

„Es gibt eine unglaubliche Anzahl an Menschen, die großartige Dinge an Grand Theft Auto 6 leisten. Absolut atemberaubende Dinge. Es ist also eine große Ehre, hier oben stehen zu dürfen und diese Auszeichnung im Namen aller entgegenzunehmen“, führte er aus.

„Ich wünschte, mehr von uns könnten hier sein. Aber vielen Dank an alle und ja – da kommt noch mehr. Vielen Dank.“

Wann erscheint GTA 6?

Einen konkreten Releasetermin spendierten die Verantwortlichen „GTA 6“ bislang nicht. Allerdings bekräftigte Take-Two Interactive, der Mutterkonzern von Rockstar Games, kürzlich noch einmal, dass sich das ambitionierte Projekt weiterhin auf Kurs befindet.

Oder anders ausgedrückt: Nach wie vor peilt Rockstar Games einen PS5- und Xbox Series X/S-Release im Herbst 2025 an.

Weiter führte Take-Two-CEO Strauß Zelnick aus, dass es Rockstar Games bei „GTA 6“ nicht nur um einen möglichst fehlerfreien Release geht. Gleichzeitig verfolgen die Entwickler das Ziel, uns mit dem Open-World-Blockbuster eine „unvergleichliche Spielerfahrung“ zu liefern.

„GTA 6“ erscheint für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren