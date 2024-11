GTA 6: Release auf Kurs? Take-Two äußert sich zum Launch-Zeitraum

Nach über einem Jahrzehnt Erfolg mit “GTA 5” richten sich alle Blicke auf den Nachfolger. Im Dezember 2023 veröffentlichte Rockstar Games den ersten Trailer zu “GTA 6”, was zu einer enormen Resonanz führte: Innerhalb von zwei Tagen erzielte das Video über 100 Millionen Aufrufe – später 200 Millionen – und zählt damit zu den meistgesehenen Gaming-Trailern auf YouTube.

Doch wann erfolgt die Veröffentlichung des Spiels, das schon vor dem Launch einen Blockbuster-Status hat? Take-Two Interactive, die Muttergesellschaft von Rockstar Games, sprach im Rahmen der neuesten Finanzberichte über den Release-Zeitraum, nachdem zuvor Gerüchte über eine mutmaßliche Verschiebung von “GTA 6” die Runde machten.

Take-Two bestätigt Zeitplan für den Herbst 2025

Während einer Besprechung der Finanzergebnisse im zweiten Quartal 2024 bekräftigte Take-Two-CEO Strauss Zelnick die Entscheidung, den Launch-Termin auf den Herbst 2025 zu setzen.

Seit der ersten Nennung des Zieljahrs 2025 wurden die Pläne weiter konkretisiert und das Zeitfenster explizit auf den Herbst eingegrenzt. Und daran scheint sich trotz der genannten Gerüchte nichts geändert zu haben.

Strauss Zelnick sprach zudem über die hohen Qualitätsanforderungen, die Rockstar Games an „GTA 6“ stellt. Laut seiner Angabe wird sich das Studio nicht nur auf die Minimierung technischer Fehler konzentrieren, sondern auch darauf, eine unvergleichliche Spielerfahrung zu schaffen.

„Es gibt Elemente, die man tatsächlich messen kann, beispielsweise die Anzahl der Fehler in einem Titel. Und jeder von uns wird sicherstellen, dass wir vor der Markteinführung so wenige Fehler wie möglich haben“, sagte er.

Bei einem “außergewöhnlichen Titel, an den außergewöhnliche Erwartungen geknüpft sind”, gehe es aber auch darum, “ein Erlebnis zu schaffen, das noch niemand zuvor gesehen hat”.

“Rockstar Games strebt nach Perfektion in dem, was sie tun. Und Perfektion ist in der Tat schwer zu messen, sie ist wirklich eher subjektiv als objektiv“, betonte Zelnick weiter.

GTA-6-Release im Herbst 2025 tatsächlich in trockenen Tüchern?

Obwohl Take-Two Interactive zuversichtlich ist, den Zeitplan von “GTA 6” einhalten zu können, ist die Gaming-Branche von Schwankungen und unvorhergesehenen Herausforderungen geprägt.

Die Veröffentlichungstermine großer Titel wurden in der Vergangenheit gelegentlich verschoben – sowohl „GTA 4“ als auch „GTA 5“ ließen aufgrund solcher Hürden länger als geplant auf sich warten. Dennoch signalisiert Take-Two, dass man für den Launch im Herbst 2025 gut aufgestellt sei und sich mit diesem Zeitpunkt sicher fühlt.

Der Zeitrahmen für den Herbst könnte außerdem das Potenzial für spezielle Pakete bieten, etwa „GTA 6“ im Bundle mit neuen Konsolen wie der PS5 Pro, die für den Rockstar-Blockbuster die beste Wahl sein wird. Zunächst steht hinter der Performance noch ein Fragezeichen.

Außerdem ist der Verkaufszeitraum rund um den Black Friday traditionell eine starke Phase für die Gaming-Industrie. Ein Start von „GTA 6“ in diesem Zeitfenster könnte den Erfolg im Einzelhandel zusätzlich ankurbeln und für neue Umsatz-Rekorde sorgen.

Einen präzisen Release-Termin für “GTA 6” nannten Take-Two und Rockstar Games hingegen nicht. Ohnehin sind die Augen zunächst auf den zweiten Trailer gerichtet, der ebenfalls noch keinen Termin erhielt.

