GTA 6: Früherer Rockstar-Entwickler schwärmt von Realismus und Missionsdesign

Der Ex-Rockstar-Entwickler Ben Hinchliffe verlor in einem Video-Interview über den kommenden Open-World-Blockbuster "GTA 6".

Nachdem Rockstar Games im Dezember 2023 den ersten Trailer zum heiß erwarteten „GTA 6“ hochlud, wurde es still um das Open-World-Spektakel. Weitere Spielszenen oder Informationen von offizieller Seite gab es in der Zwischenzeit nicht.

Auch heute haben wir keine neuen Infos von Rockstar für euch. Jedoch ist ein Interview aufgetaucht, in dem ein Mann namens Ben Hinchliffe zu Gast war. Dabei handelt es sich um einen früheren Game Designer von Rockstar Games, der das Unternehmen im Mai 2022 verließ. Dort arbeitete er an namhaften Produktionen wie „GTA 5“, „Red Dead Redemption 2“, „L.A. Noire“ und auch „GTA 6“. Über den letztgenannten Titel verlor er ein paar interessante Worte.

Hinchliffe teilte mit: Die Messlatte in Hinsicht auf Realismus und NPC-Verhalten wurde noch einmal höher gelegt, was die Spieler umhauen soll. Noch viele Jahre nach der Veröffentlichung sollen die Leute darüber sprechen.

Das Missionsdesign war ebenfalls ein Gesprächsthema. Es sei genau das, was das Spiel gut macht. Diesmal sollt ihr von noch mehr Freiheit profitieren. Somit könnt ihr von verschiedenen Herangehensweisen ausgehen, um euer Missionsziel zu absolvieren.

Wie der aktuelle Entwicklerstand aussieht? Mittlerweile befinde sich „GTA 6“ in der Fehlerbehebungsphase. Daher sollte es nicht allzu lange dauern, bis weitere Infos ans Tageslicht kommen.

Der Entwickler ist gespannt, wie sich all die ihm bekannten Inhalte weiterentwickelt haben. Er selbst arbeitet übrigens gerade bei Just Add Water an dem VR-Spiel „Dig VR“, das euch einen Bagger steuern lässt.

Vor zwei Monaten machte eine Meldung die Runde, laut der sich die Markteinführung von „GTA 6“ auf das Jahr 2026 verschieben könnte. Take-Two-Interactive äußerte sich dazu später und meinte, es habe sich am angestrebten Zeitraum nichts geändert. Demnach könnt ihr weiterhin von einem Release im Herbst 2025 ausgehen.

