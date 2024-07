GTA 6: Hype-Trailer überwindet den nächsten beeindruckenden Meilenstein

Schon kurz nach seiner Veröffentlichung entwickelt sich der Enthüllungs-Trailer zu "GTA 6" zu einem der erfolgreichsten Trailer der letzten Jahre. In der letzten Woche erreichte das Video den nächsten beeindruckenden Meilenstein.

Anfang Dezember bereiteten die Entwickler von Rockstar Games der Wartezeit der Community endlich ein Ende und enthüllten den kommenden Open-World-Blockbuster „GTA 6“ in Form eines ersten Trailers.

Wie im Prinzip nicht anders zu erwarten war, sorgte die Vorfreude der Spielerinnen und Spieler dafür, dass der Enthüllungs-Trailer von „GTA 6“ sprichwörtlich durch die Decke ging und sich schnell zu einem der erfolgreichsten Trailer überhaupt entwickelte. In den letzten Tagen gelang es Rockstar Games, mit dem ersten Trailer zu „GTA 6“ einen weiteren beeindruckenden Meilenstein zu überwinden.

Seit der Veröffentlichung am 5. Dezember 2023 wurde das besagte Video mittlerweile mehr als 200 Millionen Mal aufgerufen. Zahlen, die sich ausschließlich auf den offiziellen Youtube-Kanal von Rockstar Games beziehen. Da der Trailer über zahlreiche weitere Kanäle verbreitet wurde, dürfte es bei den 200 Millionen Views in den letzten Monaten nicht geblieben sein.

Es ist Geduld gefragt

Im letzten Finanzbericht im Mai grenzen die Verantwortlichen von Take-Two Interactive den Veröffentlichungszeitraum von „GTA 6“ ein. Wie der Mutterkonzern von Rockstar Games bestätigte, wird der Release des Blockbusters im Herbst 2025 erfolgen. Zunächst erscheint „GTA 6“ nur für die PS5 und die Xbox Series X/S.

Die Umsetzung für den PC wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Einen konkreten Releasezeitraum nannten Take-Two Interactive und Rockstar Games hier jedoch nicht.

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen formulierte Take-Two Interactive zudem ambitionierte Ziele. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass Rockstar Games ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis abliefern wird. Und unsere Erwartungen an die kommerzielle Wirkung des Titels steigen weiter“, so der Publisher.

Die Rettung einer kriselnden Industrie?

Doch nicht nur die Verantwortlichen von Take-Two Interactive erwarten von „GTA 6“ Großes. Die Aussagen diverser Analysten deuten darauf hin, dass es sich bei „GTA 6“ um eine Neuveröffentlichung handeln könnte, die einer zuletzt kriselnden Industrie neue Impulse verleihen wird.

Dieser Meinung ist beispielsweise Mat Piscatella von Circana (ehemals NPD Group). Der Analyst sieht in „GTA 6“ nicht weniger als eine der wichtigsten Neuveröffentlichungen überhaupt, die neue Kundinnen und Kunden in den Videospielmarkt spülen und diesen so spürbar beleben könnte.

Bekanntermaßen gehört der Vorgänger „GTA 5“ mit mehr als 200 Millionen verkauften Einheiten zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten. Entsprechend hoch dürften die Erwartungen an „GTA 6“ sein.

Unklar ist leider weiterhin, wann wir mit der offiziellen Enthüllung von „GTA 6“ rechnen dürfen.

