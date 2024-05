Vor GTA 6-Release: Vorgänger erreicht gigantischen Meilenstein

Warum lässt der “GTA 6”-Release so lange auf sich warten? Dafür gibt es einen simplen Grund: Der Vorgänger “GTA 5” ist wahnsinnig erfolgreich und verweilt auch mehr als zehn Jahre nach dem Launch regelmäßig in den Charts.

Hinzu kommt der Multiplayer-Part “GTA Online”, der zusätzliches Geld in die Kassen von Take-Two spült. Warum also sollte eine Gelddruckmaschine ersetzt werden?

Wie groß der Erfolg tatsächlich ist, verdeutlicht die neuste Absatzzahl. “GTA 5” hat einen Meilenstein überwunden, den zuvor nur ein anderes Spiel hinter sich lassen konnte – allerdings unter anderen Bedingungen.

Take-Two nennt neue Absatzzahl

Dem Publisher zufolge konnte Rockstars Mega-Blockbuster “GTA 5” mehr als 200 Millionen Mal verkauft werden, seit der Open-World-Titel im September 2013 für PS3 und Xbox 360 auf den Markt gebracht wurde.

Seitdem erschienen zwei weitere Konsolengenerationen, auf denen “GTA 5” in einer angepassten Version spielbar ist. Besonders beeindruckend bleibt, dass der Titel nach den mehr als zehn Jahren noch immer auf höhere Quartalszahlen als die meisten neuen Spiele kommt.

Vorigen Geschäftsberichten zufolge wurde “GTA 5” bis März 2023 180 Millionen Mal verkauft, drei Monate zuvor waren es noch 175 Millionen Kopien. Im vorletzten Geschäftsbericht, der im Februar 2024 veröffentlicht wurde, sprach Take-Two von 195 Millionen Exemplaren. Pro Quartal kommen demnach etwa fünf Millionen abgesetzte Spiele hinzu.

In der Bestsellerliste liegt nur ein Spiel vor “GTA 5”. Es ist “Minecraft”, das 2011 veröffentlicht wurde und in unzähligen Versionen vorliegt, darunter kostengünstige Exemplare für Mobile-Systeme. Hier sind es mehr als 300 Millionen Verkäufe.

Insgesamt hat die “Grand Theft Auto”-Reihe in ihrer Geschichte fast eine halbe Milliarde Einheiten verkauft, wobei “GTA 5” fast die Hälfte davon ausmacht.

Wann erscheint GTA 6?

Die gigantische Verkaufszahl von “GTA 5” und der monatliche Zuwachs sind für sich allein betrachtet ein riesiger Erfolg, von dem andere Publisher nur träumen können. Allerdings agiert die “GTA”-Reihe in ganz anderen Dimensionen und der Launch von “GTA 6” wird die Umsatzzahlen explodieren lassen.

Ebenso erwarten Analysten einen Impuls für die gesamte Branche, nachdem diese in den vergangenen Monaten quasi in einen Dornröschenschlaf versank. Auch die angeblich im Herbst 2024 auf den Markt kommende PS5 Pro könnte von “GTA 6” profitieren, da sie für den Rockstar-Blockbuster offenbar die erste Wahl darstellt.

Nachdem bisher lediglich bekannt war, dass der “GTA 6”-Release im Jahr 2025 erfolgen soll, wurde Take-Two im vergangenen Geschäftsbericht genauer. So können sich Spieler auf eine Veröffentlichung im Herbst 2025 einstellen.

„Unser Ausblick spiegelt eine Verkleinerung des zuvor von Rockstar Games festgelegten Zeitfensters von Kalender 2025 bis Herbst 2025 für Grand Theft Auto 6 wider“, heißt es.

Somit sollte der Titel irgendwann in den Monaten September, Oktober, November oder Dezember 2025 in den Konsolen PS5 und Xbix Series X/S rotieren. Orientiert sich Take-Two am Vorgänger, wäre es der zuerst genannte Monat.

Was haltet ihr bisher von “GTA 6”? Day-One-Kauf oder gar kein Interesse?

