Rise of the Ronin: Wie schlägt sich der PS5-Exklusiv-Titel? Team Ninja spricht über den Erfolg

Rise of the Ronin:

Im März erschien mit "Rise of the Ronin" der neueste Titel der "Nioh"-Macher von Team Ninja exklusiv für die PlayStation 5. Wie das Studio bestätigte, entwickelte sich der Titel für das Unternehmen zu einem großen Erfolg.

Im März erschien das von Team Ninja entwickelte Samurai-Abenteuer „Rise of the Ronin“ exklusiv für die PS5. Wie sich den internationalen Testwertungen entnehmen ließ, wurde das neue Projekt der „Nioh“-Macher den Erwartungen der Fachpresse nicht ganz gerecht.

Unter dem Strich reichte es auf Metacritic für eine Durchschnittswertung von 76 Punkten. Dass „Rise of the Ronin“ bei der Community deutlich besser ankam, verdeutlicht die Userwertung von 8.7/10 Punkten. Wie aktuelle Aussagen verdeutlichen, schlug sich die Zufriedenheit der Community auch in den Verkaufszahlen nieder.

In einem entsprechenden Statement nannte Director und Producer Fumihiko Yasuda zwar keine genauen Zahlen, lieferte jedoch ein kleines Update zur kommerziellen Entwicklung von „Rise of the Ronin“. Diesem lässt sich entnehmen, dass Koei Tecmo und Team Ninja mit den Verkaufszahlen des PS5-Exklusiv-Titels rundum zufrieden sind.

Studio spricht von seinem erfolgreichsten Titel überhaupt

Weiter führte Yasuda aus: „Rise of the Ronin ist derzeit der bisher meistverkaufte Koei Tecmo-Titel.“ Da der Director und Produzent hier nicht näher ins Detail ging, ist allerdings unklar, worauf sich die Aussage „meistverkauft“ bezieht.

Im Rahmen des Geschäftsberichts Ende April wies Koei Tecmo darauf hin, dass „Rise of the Ronin“ erfolgreicher startete als die beiden „Nioh“-Titel.

Das erste „Nioh“ erschien im Jahr 2017 und benötigte seinerzeit 17 Tage, um die Marke von einer Million verkaufter Einheiten zu erreichen. „Nioh 2“ folgte 2020 und startete etwas schwächer als sein Vorgänger. So benötigte „Nioh 2“ rund zwei Monate, um eine Million Einheiten abzusetzen.

Im letzten Geschäftsbericht formulierte Koei Tecmo zudem das Ziel, fünf Millionen Einheiten von „Rise of the Ronin“ verkaufen zu wollen.

Seit dem Release im März ließen die Entwickler von Team Ninja diverse Updates folgen, die Verbesserungen und neue Inhalte mit sich brachten. Ende Mai erschien beispielsweise das Update 1.05, das unter anderem fünf neue Verbündeten-Missionen umfasste.

Weitere Details zu den gebotenen Neuerungen findet ihr hier.

In „Rise of the Ronin“ führt unser Weg in das Jahr 1863. Nach drei Jahrhunderten der Gewaltherrschaft des Tokugawa-Shogunats kreuzen die Schwarzen Schiffe des Westens an den Grenzen des Landes auf und sorgen dafür, dass Japan im Chaos versinkt. In der Rolle eines Ronin, eines Samurai ohne Herren, finden wir uns in diesen politischen Wirren wieder und schreiben unsere eigene Geschichte.

Unser ausführlicher Test verrät euch, warum „Rise of the Ronin“ trotz kleinerer Schwächen einen genaueren Blick wert ist.

