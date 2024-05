Rise of the Ronin: Update 1.05 mit neuen Inhalten & Features steht bereit – Das steckt drin

Rise of the Ronin:

Nach der gestrigen Ankündigung könnt ihr das "Rise of the Ronin"-Update 1.05 ab sofort kostenlos herunterladen. Die offizielle Übersicht verrät euch, welche Inhalte und Features im Detail geboten werden.

Das ging schnell. Nur kurz nach der offiziellen Ankündigung am gestrigen Mittwoch stellten die Entwickler von Team Ninja das neueste Update zu „Rise of the Ronin“ zum Download bereit.

Dieses kann von allen Besitzerinnen und Besitzern des Samurai-Abenteuers kostenlos heruntergeladen werden und hebt „Rise of the Ronin“ auf die Version 1.05. Wie bereits in der gestrigen Ankündigung bestätigt, bietet das Update sowohl frischen Content als auch neue Features und spielerische Verbesserungen.

Zum einen warten fünf neue Verbündeten-Missionen sowie die Möglichkeit, die öffentliche Ordnung verfallen zu lassen, wenn ihr eine Mission auf dem „Mitternacht“-Schwierigkeitsgrad ein weiteres Mal in Angriff nehmt.

Neue Set-Boni und mehr

Stellt ihr euch hingegen einer Mission aus dem „Testament der Seele“, stellen euch die Entwickler mit dem Update 1.05 ein Auswahlfeature für die Levelsynchronisierung zur Seite. Weiter geht es mit zwei neuen Set-Boni für die Schwierigkeitsstufe „Mitternacht“, zusätzlichen Trainingspartnern im Dojo sowie Boni für die Kampffertigkeiten.

Neben den neuen Inhalten und Features versprechen die Macher von Team Ninja spielerische Verbesserungen, die für eine rundere Spielerfahrung sorgen werden. Weitere Details zu den Optimierungen liefert euch die folgende Übersicht.

Die spielerischen Verbesserungen im Detail

Die Spezifikationen wurden geändert, sodass spezielle Ausrüstung auch dann vergeben wird, wenn der Spieler kein Geständnis abgibt.

Bei Ausrüstung mit dem gleichen Waffentyp auf den Waffen 1 und 2 erweitert sich die Anzahl der Stile auf maximal 6.

Die Spezifikationen wurden geändert, sodass Begrüßungen mit Charakteren nach einer Trennung mit der Zeit wieder normal werden.

Anpassungen, um die Auswahl asynchroner Zeichen zu erleichtern.

„Rise of the Ronin“ erschien im März 2024 für die PS5 und konnte die im Vorfeld geschürten Erwartungen leider nicht ganz erfüllen. Auf Metacritic landete der Titel nach 125 Reviews bei einer durchschnittlichen Wertung von 76 Punkten. Etwas positiver schnitt „Rise of the Ronin“ in unserem Test ab.

Hier reichte es immer für eine Wertung von 8/10 Punkten. Was uns am neuesten Titel von Team Ninja besonders gefallen hat, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review.

