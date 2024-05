Rise of the Ronin: Neue Inhalte und Verbesserungen – Update kommt diese Woche

Rise of the Ronin:

Seit zwei Monaten ist „Rise of the Ronin“ nun auf dem Markt. Wer sich bereits nach neuen Inhalten für das Samurai-RPG sehnt, muss sich nur ein oder maximal zwei Tage gedulden. Denn auf dem offiziellen PlayStation Blog kündigte Team Ninja ein Content-Update für diese Woche an.

5 neue Missionen und mehr

Freut euch schon einmal auf fünf neue Verbündeten-Missionen. Zudem kommen weitere Dojo-Trainingspartner hinzu. Für die Kampffertigkeiten werden Boni hinzugefügt und für die Anzahl der Ziele erhöht sich das Limit.

Den Schwierigkeitsgrad Mitternacht erweitert das Team um zwei Setboni. Spielt ihr hier eine Welt noch einmal, könnt ihr euch dafür entscheiden, die öffentliche Ordnung verfallen zu lassen.

Geht ihr eine Mission aus Testament der Seele an, steht euch nach dem Update ein Auswahlfeature für die Levelsynchronisierung an.

Neben neuem Content gibt es außerdem mehrere Gameplay-Verbesserungen. Ihr bekommt die Möglichkeit, die Anzahl eurer Kampfstile auf sechs zu erhöhen – vorausgesetzt, ihr habt zwei Waffen desselben Typs ausgerüstet. Des Weiteren ändert das Entwicklerteam die Voraussetzungen bezüglich der besonderen Ausrüstung und der Begrüßungen von Charakteren. Im Übrigen werdet ihr asynchrone Charaktere leichter auswählen können.

Sobald das Update draußen ist, wird PLAY3.DE umgehend darüber informieren.

„Rise of the Ronin“ ist exklusiv für PlayStation 5 erhältlich. Der Preis beträgt 79,99 Euro. Für zehn Euro mehr kriegt ihr eine Deluxe Edition mit zusätzlichen Inhalten.

