Rise of the Ronin: Atmosphärische Spielszenen und Pressezitate im offiziellen Accolades-Trailer

Rise of the Ronin:

Um Unentschlossenen "Rise of the Ronin" noch einmal schmackhaft zu machen, stellte PlayStation den offiziellen Accolades-Trailer zum Action-Rollenspiel bereit. Neben ausgewählten Zitaten der internationalen Spielepresse umfasst dieser stimmig geschnittene Spielszenen.

Vor etwas mehr als zwei Wochen erschien das von Team Ninja entwickelte Action-Rollenspiel „Rise of the Ronin“ für die PS5. Um noch unentschlossene Spielerinnen und Spieler zu ködern, stellte PlayStation nun den offiziellen Accolades-Trailer zur Ansicht bereit.

Dieser liefert uns zum einen Spielszenen aus dem neuen Werk der „Nioh“- und „Ninja Gaiden“-Macher. Darüber hinaus fasst der Trailer wohlwollende Zitate der internationalen Spielepresse. Bei den Zitaten haben wir es allerdings nur mit der halben Wahrheit zu tun, da sie nicht darüber hinwegtäuschen können, dass „Rise of the Ronin“ hinsichtlich des internationalen Wertungsschnitts hinter den Erwartungen der Community zurückblieb.

Auf Metacritic liegt die durchschnittliche Wertung bei 76 Punkten. Bei der Community kam „Rise of the Ronin“ etwas besser an, wie der User-Score von 8.4 verdeutlicht.

Entwickler nehmen sich der Kritikpunkte an

Die Verantwortlichen von Team Ninja gelobten kurz nach dem Release von „Rise of the Ronin“ Besserung und veröffentlichten in den letzten Tagen bereits die ersten Updates. Mit den Patches nahmen sich die Entwickler in erster Linie diverser Fehler an, mit denen die Spielerinnen und Spieler seit dem Launch zu kämpfen hatten.

Unter anderem wurde der Bug behoben, der dazu führen konnte, dass Charaktere und Pferde durch den Boden fielen. Zudem gehört der Fehler der Vergangenheit an, bei dem das Gewehr unbrauchbar wurde, wenn man den Munitionstyp wechselte und gleichzeitig die Sekundärwaffe auf das Gewehr umstellte.

Weitere Updates befinden sich bereits in Arbeit. Wann Team Ninja den nächsten Patch veröffentlichen wird, ließ das Studio bislang allerdings offen.

Politische Unruhen im Japan des 19. Jahrhunderts

In „Rise of the Ronin“ führt unser Weg in das alte Japan des Jahres 1863. Nach drei Jahrhunderten der Gewaltherrschaft des Tokugawa-Shogunats tauchen die Schwarzen Schiffe des Westens an den Grenzen Japans auf, das daraufhin im Chaos versinkt. „Umgeben von Krieg, Seuche und politischen Unruhen wählt ein namenloser Krieger seinen eigenen Weg und hält dabei das Schicksal Japans in den Händen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Wir schlüpfen in die Rolle eines Ronins, einem Krieger ohne Meister, der in den politischen Unruhen Japans seine ganz eigene Geschichte erlebt. Mit unseren Entscheidungen nehmen wir aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung und bekommen eines von unterschiedlichen Enden zu Gesicht.

In unserem ausführlichen Review verraten wir euch, warum sich Genre-Fans „Rise of the Ronin“ trotz kleinerer Macken einmal anschauen sollten. So viel vorweg: Vor allem das vielseitige Kampfsystem und der stattliche Umfang gehören zu den Pluspunkten des Action-Rollenspiels.

„Rise of the Ronin“ erschien am 20. März 2024 exklusiv für die PS5.

