Rise of the Ronin: Update 1.03 sorgt für Verbesserungen – Changelog

"Rise of the Ronin" hat einen neuen Patch erhalten, der weitere Verbesserungen am kürzlich veröffentlichten PS5-Titel vornimmt. Mehreren Fehlern ging es an den Kragen.

Team Ninja hat für “Rise of the Ronin” ein Update auf die Version 1.03 veröffentlicht. Die Aktualisierung behebt Probleme mit dem Gewehr und Schatztruhen sowie andere Bugs, die den Spielspaß trüben konnten.

Unter anderem ging es einem Fehler an den Kragen, durch den Spieler nach dem Online-Multiplayer-Modus nach Yokohama geschickt wurden und nicht nach Edo zurückkehren konnten.

Die Bereitstellung der Aktualisierung erfolgte zusammen mit der Veröffentlichung der Patchnotes zum Update 1.03 von “Rise of the Ronin”.

Beschrieben wird darin ein Problem, das Schatztruhen im Chiba Dojo und in der Militärakademie in Edo betraf. Sie waren geöffnet, bevor sie entdeckt wurden, was einen negativen Einfluss auf die Sammelrate hatte.

Zusätzlich wurde in “Rise of the Ronin” ein Problem behoben, bei dem das Gewehr unbrauchbar wurde, wenn man zwischen verschiedenen Munitionstypen wechselte und gleichzeitig die Sekundärwaffe auf das Gewehr umstellte.

Nachfolgend die vollständigen Patchnotes zum Update 1.03, die weitere Details zu den Änderungen beinhalten:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler nach dem Online-Multiplayer-Modus nach Yokohama zurückgeschickt wurden und nicht nach Edo zurückkehren konnten. Gespeicherte Daten, bei denen dieses Problem auftrat, werden nach der Anwendung dieses Updates korrigiert.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Schatztruhen im Chiba Dojo und in der Militärakademie in Edo offen waren, bevor sie entdeckt wurden, wodurch die Sammelrate nicht erhöht wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Gewehr unbrauchbar wurde, wenn man den Munitionstyp wechselte und gleichzeitig die Sekundärwaffe auf das Gewehr umstellte. Gespeicherte Daten, die dieses Problem aufweisen, werden nach der Installation dieses Updates korrigiert.



Auf das neue Update macht Team Ninja auf dem offiziellen Twitter-Account des Studios aufmerksam. Dort könnt ihr euch ebenfalls den japanischen Changelog zu Gemüte führen.

Unser Test zu “Rise of the Ronin“ ist nachfolgend verlinkt:

Insgesamt waren viele Japaner mit den weltweiten Testergebnissen, die zu einem Metascore von 76 führten, nicht zufrieden.

