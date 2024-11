Dead by Daylight: Doomed Course mit Hundegebieterin und Taurie Cain veröffentlicht

Dead by Daylight:

Endlich gibt es Nachschub für das Survival-Horrorspiel "Dead by Daylight". Ab sofort steht das neue Kapitel "Doomed Course" bereit und bietet zusätzliche Gruselstunden.

Obwohl das düster inszenierte Actionspiel „Dead by Daylight“ mittlerweile acht Jahre auf dem Buckel hat, lehnt sich Entwickler Behaviour Interactive keinesfalls gemütlich zurück. Stattdessen setzt das Team alles daran, um die Fans auch weiterhin bei Laune zu halten. Das Ergebnis dieser anhaltenden Bemühungen steht jetzt in Form des nächsten Kapitels namens „Doomed Course“ bereit.

Nach dem großen Erfolg des vorherigen Kapitels „All Things Wicked“ steht nun das nächste düstere Zusatzabenteuer für das preisgekrönte Survival-Horrorspiel bereit. Im Fokus steht dabei vor allem die Hundegebieterin als neuer Killer-Charakter. Nicht nur ihr Äußeres erinnert stark an die Zeit der Freibeuter und Piraten. Wie es der Name bereits erahnen lässt, kann sie im Kampf auf die Hilfe eines ebenso tierischen wie blutrünstigen Begleiters setzen.

Weitere Überlebende gesellen sich hinzu

Doch nicht nur aufseiten der Killer hat sich etwas getan, auch in den Reihen der Überlebende ist Nachwuchs zu begrüßen. Es handelt sich dabei um die maskierte Taurie Caine, die einen Großteil ihres Lebens damit verbracht hat, dem mächtigen Entitus zu dienen.

Sie kann unter anderem Krähen beschwören, um die Aura eines Killers sichtbar zu machen. Das dürfte nicht nur für frischen Wind im Spielgeschehen sorgen, sondern auch etwas mehr taktischen Tiefgang mit sich bringen.

Des Weiteren hat das Kapitel „Doomed Course“ einige neue Outfits, zu bieten, die unter anderem für Zwillinge, den Trickster, die Dredsche, Yui Kimura, Yun-Jin Lee und Kate Denson gedacht sind. Außerdem schalten Käufer dieses Zusatzpakets insgesamt zwei exklusive kosmetische Gegenstände frei. Während sich die Hundegebieterin über einen hübschen Titanschädel freuen kann, erhält Taurie Caine eine exquisite Goldstufe.

Um an all diese neuen Inhalte für „Dead by Daylight“ zu gelangen, müssen sich die Fans des Survival-Horrorspiels das Zusatzkapitel „Doomed Course“ zulegen. Dieses ist aktuell für 7,99 Euro im offiziellen PlayStation Store oder dem Ingame-Shop erhältlich und kostet somit genauso viel wie der vorherige DLC „All Things Wicked“. Der Umfang ist ebenfalls sehr ähnlich und dürfte einige zusätzliche Stunden vor dem Bildschirm garantieren.

