Dead by Daylight: Spin-off Project T eingestellt und Studio geschlossen

Mit "Project T" arbeiteten die Entwickler von Midwinter Entertainment an einem PvE-Spin-off in der Welt von "Dead by Daylight". Wie Behaviour Interactive einräumte, entschied sich das Studio aufgrund kommerzieller Bedenken dazu, das Projekt einzustellen.

Update 19. September 2024: Wie Behaviour Interactive einräumte, blieb es beim Aus von „Project T“ nicht. Stattdessen entschied sich das Unternehmen zudem dazu, das verantwortliche und im US-amerikanischen Seattle ansässige Studio Midwinter Entertainment zu schließen.

Laut der offiziellen Mitteilung zur Schließung des Studios wird den betroffenen Mitarbeitern angeboten, zu einem von Behaviour Interactives Studios in Kanada zu wechseln.

Mitarbeiter, die den Umzug nicht in Kauf nehmen möchten, werden entlassen und laut dem Unternehmen mit einer „großzügigen Abfindung“ versehen.

Ursprüngliche Meldung: Im letzten Jahr gab Behaviour Interactive bekannt, dass das Studio mit „Dead by Daylight“ ambitionierte Zukunftspläne verfolgt. Zu den geplanten Vorhaben zählten nicht nur legendäre Gastcharaktere wie Lara Croft oder der Xenomorph aus „Alien“, die den Weg in „Dead by Daylight“ fanden.

Des Weiteren kündigte Behaviour Interactive 2023 einen Kinofilm und diverse neue Spiele in der Welt von „Dead by Daylight“ an. Darunter „Project T“, ein kooperativer PvE-Shooter. „Project T“ entstand bei Midwinter Entertainment und sollte sich um Themen wie Macht und Habgier drehen.

Nachdem 2024 erste Playtests zum Spin-off stattfanden, meldeten sich die Verantwortlichen von Behaviour Interactive nun mit unerfreulichen Neuigkeiten zu Wort. Wie das Unternehmen einräumte, wird „Project T“ nämlich nicht mehr erscheinen.

Entwicklung des Spin-offs eingestellt

In einer offiziellen Mitteilung wies Behaviour Interactive darauf hin, dass das Studio intern zu dem Schluss kam, dass es sich bei „Project T“ um ein kommerziell zu großes Risiko handelt. Daher entschieden sich die Verantwortlichen dazu, die Entwicklung des PvE-Spin-offs einzustellen.

„Als wir Project T konzipierten, wollten wir die Spieler so früh wie möglich einbeziehen, was zur Schaffung des Insiders-Programms führte“, so das Statement. „Dieser Ansatz hat es uns ermöglicht, sehr früh eine Bestätigung des Kerndesigns und des Gameplays des Projekts zu erhalten, was normalerweise erst viel später in der Produktionsphase eines Spiels geschieht.“

„Nach dem Playtest im Juli führten wir eine gründliche interne Risikobewertung aus produkt- und kommerzieller Perspektive durch. Obwohl eine Reihe von Spielern ihre Wertschätzung für das, was sie gespielt haben, zum Ausdruck brachte, führte das Ergebnis dieser tiefgreifenden Analyse leider zu insgesamt unbefriedigenden Ergebnissen“, ergänzte das Studio.

„Mit schwerem Herzen kündigen wir an, dass Project T eingestellt wurde. Wir möchten euch für eure Unterstützung auf dieser Reise danken.“

Dead By Daylight soll langfristig unterstützt werden

Im letzten Sommer sprach Behaviour Interactive ausführlich über die Zukunft von „Dead by Daylight“ und verriet, warum das Studio kein Interesse an einem Nachfolger hat. Laut Mathieu Côté, Head of Partnership, liegt der Fokus stattdessen auf neuen Inhalten und Features, mit denen die Entwickler „Dead by Daylight“ weiter ausbauen möchten.

„Wir wollen uns auf unser Kernspiel konzentrieren und weiter expandieren“, führte Côté zu diesem Thema aus. „Dead by Daylight wird nirgendwo hingehen. Es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen und daher gibt es für uns keinen Grund, eine neue zu beginnen.“

„Dead by Daylight“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Switch, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Zudem gibt es angepasste Versionen für Android und iOS.

