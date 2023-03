Dead by Daylight: Kinofilm zum Multiplayer-Hit befindet sich in Arbeit

Bekanntlich stehen Videospiel-Verfilmungen in Hollywood weiterhin hoch im Kurs, wie derzeit unter anderem „The Last of Us“ beweist. Doch auch in den nächsten Monaten und Jahren warten noch einige Games-Adaptionen auf uns. Zu diesen wird auch „Dead by Daylight“ gehören, denn kürzlich wurde ein Kinofilm zum Multiplayer-Hit bestätigt. In einer Pressemitteilung wurden die ersten Details zum kommenden Werk enthüllt (via PlayStation Universe).

Unter anderem wurde bestätigt, dass sich Entwicklerstudio Behaviour Interactive mit Produktionsunternehmen Atomic Monster Productions („M3GAN“) und den Horrorfilm-Spezialisten von Blumhouse Productions („Paranormal Activity“-Reihe) zusammentun, um den beliebten asymmetrischen Mehrspielertitel zu verfilmen.

Informationen zum Dead by Daylight-Film sind noch rar gesät

Stephen Mulrooney, der Executive Vice President von Behaviour Interactive, zeigt sich sehr erfreut über die Kooperation und sagt, er und seine Kollegen sowie Kolleginnen könnten „nicht begeisterter sein, mit Jason Blum und James Wan, zwei Giganten der Horrorfilmindustrie, zusammenzuarbeiten, um das Dead by Daylight-Universum weiter auszubauen“ Atomic Monster und Blumhouse seien „die idealen Partner“ für eine Filmumsetzung des Games.

Atomic Monster-Gründer und Regisseur James Wan („Aquaman“) ist ebenfalls begeistert von der Möglichkeit, „Dead by Daylight“ zu verfilmen. Wie er ausführt, habe das Entwicklerteam mit dem Multiplayer-Hit eine „Liebeserklärung an die Welt des Horrors geschaffen und eine unglaubliche Umgebung voller Atmosphäre und furchterregender Bösewichte erschaffen – perfekt für eine gruselige Kinofilmadaption.“ Er und sein Team würden sich bereits auf diese Aufgabe freuen.

Abschließend äußert sich ebenfalls Jason Blum, Gründer und CEO von Blumhouse, zum Deal und betont, die Macher seien sich bewusst, wie viele Fans das Multiplayer-Game habe, weshalb alle wüssten, dass wir unbedingt jemanden finden müssen, der die Welt so sehr schätzt und liebt wie wir, um uns dabei zu helfen, das Spiel auf die große Leinwand zu bringen“. Er sei sich sicher, dass die zwei Partner ideal seien, um „die beste Version dieses Spiels zum Leben zu erwecken.“

Jason Blum, Stephen Mulrooney und James Wan werden den „Dead by Daylight“-Kinofilm als Produzenten begleiten. Darüber hinaus wurden Rémi Racine (Behaviour Interactive), Michael Clear und Judson Scott (beide Atomic Monster) sowie Ryan Turek (Blumhouse) und Russell Binder von Striker Entertainment als Ausführende Produzenten bestätigt. Weitere Details zur Games-Adaption, etwa zur Story oder einem ungefähren Starttermin, sind noch nicht bekannt.

