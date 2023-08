Dead by Daylight: Der Xenomorph hält Einzug – Crossover mit Alien angekündigt

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, darf sich die Community von "Dead by Daylight" in Kürze über den nächsten namhaften Crossover freuen. Dieses Mal findet der Xenomorph aus der legendären "Alien"-Reihe den Weg ins Spiel.

In den vergangenen Jahren wurde der asymmetrische Multiplayer-Horror-Titel „Dead by Daylight“ regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten versorgt.

Unter dem besagten Content befanden sich in der Vergangenheit immer wieder Crossover mit bekannten Serien wie beispielsweise „Silent Hill“ oder „Nightmare on Elm Street“.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Behaviour Interactive in einer aktuellen Mitteilung an die Community bekannt gaben, gelang es dem Studio, sich den nächsten namhaften Crossover für „Dead by Daylight“ zu sichern.

Die Rede ist von einem Auftritt des ikonischen Xenomorph aus der bekannten Science-Fiction-Horror-Reihe „Alien“.

Weitere Details folgen in Kürze

Neben dem tödlichen Alien umfasst das besagte Crossover offenbar ein neues Level-Layout und einen neuen Stil, der sich am Raumschiff und den schaurigen Raumstationskorridoren, für die die „Alien“-Franchise bekannt ist, anlehnt. Weitere Details zum „Dead by Daylight x Alien“-Crossover möchten die Entwickler von Behaviour Interactive am kommenden Dienstag, den 8. August 2023 veröffentlichen.

Ein erster Teaser-Trailer, der auf den nahenden Auftritt des Xenomorph einstimmt, steht schon jetzt bereit. Erst kürzlich durften sich die Spielerinnen und Spieler von „Dead by Daylight“ auf einen weiteren prominenten Neuzugang freuen. Die Rede ist vom bekannten US-Schauspieler Nicholas Cage, der als spielbarer Charakter Einzug in den Titel hält.

„Dead by Daylight“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich. Spielerisch haben wir es hier mit einem asymmetrischen Multiplayer-Titel zu tun, in dem eine Spielerin beziehungsweise ein Spieler in die Rolle eines Killers schlüpft und Jagd auf die anderen Teilnehmer macht.

Diese wiederum übernehmen die Kontrolle über die Überlebenden und versuchen, dem Killer zu entgehen und kleine Aufgaben zu meistern, um erfolgreich aus einem Gebiet zu entkommen und so den Sieg davonzutragen. Der Killer wiederum gewinnt, wenn es ihm gelingen sollte, alle Überlebenden zur Strecke zu bringen.

