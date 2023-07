Dead by Daylight: Nicolas Cage zeigt sich im neuen Trailer – PC-Testversion gestartet

Nicolas Cage ist ab sofort in der PC-basierten öffentlichen Testversion von „Dead by Daylight“ spielbar, bevor der Charakter Ende Juli 2023 auch in den Konsolenversionen auftauchen wird. Einen neuen Trailer können sich Interessenten schon heute unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Wie schon vor einigen Wochen angekündigt, spielt der Schauspieler in „Dead by Daylight“ eine fiktionalisierte Version seiner selbst. So hieß es im Zuge der Ankündigung: „Während er am Set die Rolle seines Lebens drehte, beschwor er die Entität herauf, ein bösartiges Wesen von unfassbarer Macht.“

Wie die meisten Überlebenden im Spiel verfügt Cage über drei neue Perks:

Dramaturgie erlaubt es ihm, seine Instinkte in Momenten hoher Intensität zu nutzen.

Szenenpartner ermöglicht es ihm, einen besseren Einblick in die nächsten Schritte der Killer zu bekommen.

Plot Twist gibt dem Schauspieler die Möglichkeit, seine „unübertroffenen schauspielerischen Fähigkeiten zu nutzen, um tiefer in den Charakter einzutauchen als jemals zuvor“.

Die zuletzt genannte Fähigkeit versetzt Cage in die Lage, seinen eigenen Tod vortäuschen, was wie ein durchaus interessantes Feature klingt.

Das „Dead by Daylight: Nicolas Cage“-Kapitel ist ab dem 25. Juli 2023 um 18:00 Uhr via Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Epic Games Store, Windows Store und Nintendo Switch erhältlich.

„Zu sagen, dass wir uns freuen, dass Nicolas Cage mit Dead by Daylight zum ersten Mal in die Spielewelt eintritt, ist eine Untertreibung“, so Mathieu Côté, Head of Partnerships bei Behaviour Interactive. „Herr Cage hat seine Synchronisation gemacht und war bei jedem Schritt dabei. Wir fühlen uns sehr privilegiert, ihn bei uns zu haben.“

Das könnte euch ebenfalls zu Dead by Daylight interessieren:

Während aufgrund des Starts der Testphase auf dem PC in den kommenden Tagen mit reichlich Gameplay zu rechnen ist, kann nachfolgend ein Blick auf einen neuen Cinematic-Trailer rund um Nicolas Cages Auftritt geworfen werden:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und es gibt noch mehr Neuigkeiten vom „Dead By Daylight“-Entwickler Behavior Interactive: Das Studio arbeitet mit dem „The Quarry“- und „Until Dawn“-Entwickler Supermassive Games an einem narrativen Spiel, das in der Welt von „Dead By Daylight“ spielt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Dead by Daylight.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren