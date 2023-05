Dead by Daylight: Nicolas Cage wird in den Survival-Horror geschickt

Während weitere Details erst im Juli 2023 enthüllt werden sollen, hat Behaviour Interactive angekündigt, dass Nicolas Cage in „Dead by Daylight“ auftreten wird und dort sich selbst spielt.

Auf dem Twitter-Kanal des Spiels erfolgte die Ankündigung mit den Worten: „Es ist der Auftritt deines Lebens. Dead by Daylight: Nicolas Cage. Erfahrt mehr am 5. Juli.“

Ein kurzer Teaser-Trailer (siehe unten) begleitet die Ankündigung und gibt den Spielern einen ersten Blick auf das Charaktermodell von Cage im Spiel, begleitet von einem schaurigen Kommentar des Schauspielers selbst.

Im Trailer sind auch einige kurze Aufnahmen eines scheinbar völlig verwüsteten Filmsets zu sehen, was ein Hinweis auf eine neue Karte sein könnte, die Spieler nach der Veröffentlichung der Nicolas Cage-Erweiterung betreten können.

Ein bösartiges Wesen von unbegreiflicher Macht

In einer Pressemeldung heißt es ergänzend zur Handlung: „Nach zahllosen Auszeichnungen und über hundert weltweit gedrehten Filmen hatte Nicolas Cage alles gesehen und alles gemacht – so dachte er zumindest. Während er am Set die Rolle seines Lebens drehte, rief seine Darbietung die Entität herbei, ein bösartiges Wesen von unbegreiflicher Macht.“

Schon bald habe sich der Schauspieler in einem unbekannten Nebel wiedergefunden und war gezwungen, eine „Vielzahl furchterregender Killer zu überleben, die tödlicher waren als selbst der bissigste Filmkritiker“.

Spieler, die in „Dead by Daylight“ hineinschnuppern möchten und eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft ab der Extra-Stufe besitzen, können den Titel ohne Zusatzkosten aus dem PlayStation Store laden. Alternativ ist ein Kauf für 29,99 Euro möglich.

„Dead by Daylight“ verweilt schon seit 2016 auf dem Markt und kommt auf mittlerweile 50 Millionen Downloads. Spieler erleben ein asymmetrisches Action-Horror-Multiplayer-Spiel, in dem ein Spieler als Killer vor der Aufgabe steht, vier zunächst Überlebende zu besiegen.

It’s the performance of a lifetime.

Dead by Daylight: Nicolas Cage. Coming to a realm near you. Learn more on July 5th. pic.twitter.com/A96yvZPYpt — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) May 17, 2023

