Dead by Daylight: Neue Spiele bei Supermassive Games und Midwinter Entertainment in Arbeit

Supermassive Games arbeitet mit Behavior Interactive zusammen, um ein neues Einzelspieler-Spiel im „Dead By Daylight“-Universum zu entwickeln. Es befindet sich allerdings noch mehr in der Pipeline.

Behaviour Interactive hat neue Projekte im „Dead by Daylight“-Universum angekündigt. Sie werden von Supermassive Games und der eigenen Tochtergesellschaft Midwinter Entertainment entwickelt. Es handelt sich um Spiele, mit denen die Mythologie von „Dead by Daylight“ über das Kernspiel hinaus erweitert werden soll, sodass Spieler mehr Möglichkeiten erhalten, die zugrundeliegende Welt zu erleben.

Das von Supermassive Games entwickelte Projekt ist ein Einzelspieler-Story-Spiel, das eine „intensive erzählerische Erfahrung mit mächtigen Entscheidungen auf Leben und Tod vor dem Hintergrund von Dead by Daylight“ bieten soll. Während weitere Einzelheiten zu diesem Spiel noch ausstehen, wird darauf hingewiesen, dass mehr Informationen im weiteren Verlauf des Jahres 2023 folgen werden.

Midwinter Entertainment hingegen entwickelt ein neues PvE-Multiplayer-Spiel, das sich mit Themen wie Habgier und Machtgier auseinandersetzt, wobei Teams von bis zu vier Spielern in einer „seltsamen neuen Ecke des Reichs der Entität“ antreten. Auch hierzu folgen weitere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt.

Film und Comic ebenfalls in Arbeit

Neben den zusätzlichen Spielen befindet sich derzeit eine Verfilmung von „Dead by Daylight“ in Zusammenarbeit mit Atomic Monster und Blumhouse in der Produktion. Hierzu heißt es, dass der Rekrutierungsprozess für den Regisseur und den Drehbuchautor momentan in Gange sei.

Zuvor wird im Juni dieses Jahres die erste Ausgabe des „Dead by Daylight“-Comics, der in Zusammenarbeit mit Titan Comics veröffentlicht wird, sowohl physisch als auch digital erscheinen.

Schon vor diesen Projekten ist es „Dead by Daylight“ gelungen, durch die Zusammenführung von Horror-IPs aus Spielen und Filmen einen einzigartigen Platz in der Horrorwelt zu erreichen. Darauf aufbauend ist die Erweiterung des „Dead By Daylight“-Universums durch neue Titel in Zusammenarbeit mit anderen Studios ein durchaus logischer Schritt.

