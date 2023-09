Dead By Daylight: Aus diesem Grund hat Behavior kein Interesse an einem Nachfolger

Dead By Daylight:

In einem Interview sprach Mathieu Côté von Behavior Interactive über einen möglichen Nachfolger zum asymmetrischen Multiplayer-Titel "Dead by Daylight". Wie Côté verriet, sollten wir auf absehbare Zeit nicht mit einem Sequel rechnen.

In "Dead By Daylight" warten noch zahlreiche Geschichten darauf, von den Entwicklern erzählt zu werden.

Auch wenn in der Vergangenheit bereits andere Studios einen ähnlichen Ansatz verfolgten, war es „Dead By Daylight“, das dem Genre der asymmetrischen Multiplayer-Horror-Titel im Jahr 2016 zum Durchbruch verhalf und zahlreiche Nachahmer auf den Plan rief.

Da „Dead By Daylight“ mittlerweile mehr als sieben Jahre auf dem sprichwörtlichen Buckel hat, stellte sich innerhalb der Community immer wieder die Frage nach einem möglichen Nachfolger. Wie Mathieu Côté, seines Zeichens Head of Partnership bei den „Dead by Daylight“-Machern von Behavior Interactive, in einem Interview anmerkte, sollten wir auf absehbar Zeit nicht mit einem Sequel rechnen.

Laut Côté mache ein Nachfolger für Behavior Interactive schlichtweg keinen Sinn, da es sich bei „Dead by Daylight“ um einen Live-Service-Titel handelt, der auf absehbare Zeit nicht verschwinden wird und weiterhin mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden soll.

Weitere Geschichten warten darauf, von den Entwicklern erzählt zu werden

Darüber hinaus soll das Kernspiel in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. „Wir wollen uns auf unser Kernspiel konzentrieren und weiter expandieren“, führte Côté aus. „Dead by Daylight wird nirgendwo hingehen. Es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen und daher gibt es für uns keinen Grund, eine neue zu beginnen.“

In den letzten Jahren gelang es den Verantwortlichen von Behavior Interactive immer wieder, namhafte Partner an Land zu ziehen und so für Cross-Over mit bekannten Marken zu sorgen. Zuletzt hielt mit dem Xenomorph aus der legendären „Alien“-Reihe beispielsweise ein neuer Killer Einzug ins Spiel.

Darüber hinaus gelang es den Entwicklern vor wenigen Monaten, den bekannten Schauspieler Nicholas Cage für eine Partnerschaft zu gewinnen und diesem in Form eines spielbaren Charakters den Weg in „Dead by Daylight“ zu ebnen.

„Dead by Daylight“ erschien im Jahr 2016 für den PC und wurde in den Folgejahren auf weitere Systeme wie die PlayStation 4, die Xbox One, die Switch, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S portiert.

