Dead by Daylight x Alien: Crossover mit Termin, Details und Trailer vorgestellt

Nach der Ankündigung vor wenigen Tagen wurde das "Alien"-Crossover von "Dead by Daylight" nun offiziell vorgestellt. Wir haben die wichtigsten Details für euch zusammengefasst.

Das "Alien"-Crossover von "Dead by Daylight" startet Ende des Monats.

In der vergangenen Woche kündigten die Entwickler von Behaviour Interactive ein weiteres Crossover zum hauseigenen Multiplayer-Horror-Titel „Dead by Daylight“ an. Dieses Mal dreht sich alles um den beliebten Science-Fiction-Horror „Alien“.

Nachdem im Zuge der offiziellen Ankündigung lediglich ein kurzer Teaser zur Verfügung gestellt wurde, wurde uns das „Alien“-Crossover nun etwas genauer vorgestellt. Wie Behaviour Interactive bekannt gab, stehen die neuen Inhalte ab sofort auf den Testservern zur Verfügung und werden am 29. August 2023 für alle Plattformen, für die „Dead by Daylight“ erhältlich ist, veröffentlicht.

Der offizielle Trailer zum „Alien“-Crossover von „Dead by Daylight“ stimmt auf den gebotenen Content ein.

Diese Inhalte bringt das Crossover mit sich

Enthalten ist wenig überraschend ein neuer Killer in Form des legendären Xenomorph, das sowohl mit seinen Stealth-Fähigkeiten als auch seinen scharfen und tödlichen Klauen Jagd auf die Überlebenden macht. Der neue Killer verfügt außerdem über die Fähigkeit, sich auf vier Beinen fortzubewegen, um sich besser verstecken zu können und seinen Terrorradius zu reduzieren.

Zu den weiteren Inhalten des „Alien“-Crossovers gehören ein Auftritt des bekannten Charakters Ellen Ripley sowie das Wrack der Nostromo, das zu den bekanntesten Schauplätzen der „Alien“-Filme gehört und laut Entwicklerangaben auch in „Dead by Daylight“ für Angst und Schrecken sorgen wird.

Bei „Dead by Daylight“ handelt es sich um einen asymmetrischen Multiplayer-Titel, in dem vier Spielerinnen beziehungsweise Spieler in die Rolle der Überlebenden schlüpfen und versuchen, den Killer zu umgehen und lebendig zu entkommen. Der fünfte Teilnehmer hingegen übernimmt die Rolle des jeweiligen Killers und gewinnt eine Runde, wenn es ihm gelingen sollte, alle Überlebenden zur Strecke zu bringen.

„Dead by Daylight“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

