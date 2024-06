Behaviour Interactive: Dead by Daylight-Macher kündigen weitere Entlassungswelle an

Wie von diversen Experten bereits vorhergesagt, setzten sich die Einsparmaßnahmen und Umstrukturierungen der Entwicklerstudios und Publisher in den letzten Monaten nahtlos fort.

Anfang der Woche gab beispielsweise Avalanche, das Studio hinter „Just Cause“, Entlassungen und die Schließung von zwei Studios bekannt. Wie aus einer aktuellen Mitteilung von Behaviour Interactive hervorgeht, kommt es auch bei den „Dead by Daylight“-Machern zu einer weiteren Entlassungswelle.

Nachdem das Studio bereits im Januar 45 Stellen strich, verlieren dieses Mal 95 Angestellte ihren Job. Mit 70 entlassenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist vor allem Behaviour Interactives Niederlassung im kanadischen Montreal betroffen.

Das Studio stellt sich neu auf

Laut den Verantwortlichen geht es Behaviour Interactive bei den aktuellen Entlassungen darum, den eigenen Fokus auf die traditionellen Stärken auszurichten und das Studio für eine herausfordernde Zukunft neu aufzustellen.

„Um diese klare Vision zu verfolgen, wird Behaviour mehrere strategische Änderungen an seiner Unternehmensstruktur vornehmen und die Unterscheidung zwischen seinen Produkt-, Produktions-, Geschäftsentwicklungs- und Marketingressourcen verbessern“, so das Studio weiter.

„Infolge dieser Änderungen wird das Unternehmen sein Team um bis zu 95 Mitarbeiter reduzieren. 70 von ihnen sind in Montreal ansässig. Jede dieser Personen hat wertvolle Beiträge zu Behaviour geleistet. Sie werden von der Organisation bei der Verfolgung des nächsten Schritts in ihrer Karriere voll unterstützt“, führte Behaviour Interactive aus.

„Ich möchte jedem Mitarbeiter, der von den heutigen Änderungen betroffen ist, meine tiefe persönliche Wertschätzung ausdrücken“, sagte Mitbegründer und CEO Rémi Racine.

Behaviour arbeitet an mehreren Projekten

Derzeit arbeiten die Entwickler von Behaviour Interactive an mehreren Titel. Zum einen unterstützt das Studio den Multiplayer-Hit „Dead by Daylight“ weiter mit Updates und neuen Inhalten. Darüber hinaus entstehen mit ausgewählten Partnern neue Projekte. Darunter „The Casting of Frank Stone“.

Bei „The Casting of Frank Stone“ haben wir es mit einem narrativen Spin-off im Universum von „Dead by Daylight“ zu tun. Für die Entwicklung des Horror-Titels sind die „Until Dawn“-Macher von Supermassive Games verantwortlich. Hinzukommt „Project T“, ein Coop-Shooter in der Welt von „Dead by Daylight“.

Auch ein Kinofilm zu „Dead by Daylight“ ist geplant. Wann dieser erscheinen wird, ist aber noch unklar.

Weitere Meldungen zu Behaviour Interactive.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren