The Casting of Frank Stone: Eine Horror-Erfahrung in der Welt von Dead by Daylight

Wie vorher bekanntgegeben hat Supermassive Games auf den Game Awards 2023 ein neues Singleplayer-Projekt vorgestellt. Es nennt sich „The Casting of Frank Stone“ und ist in der Welt von „Dead by Daylight“ angesiedelt.

Erneut haben wir es mit einem erzählerischen Horrorspiel zu tun, dessen Handlung ihr mit euren Entscheidungen beeinflusst. Somit liefert das britische Studio ein ähnliches Spielerlebnis, wie es beispielsweise mit „The Quarry“ und „Until Dawn“ getan wurde.

Stellt euch auf ein „grausiges Geheimnis“ ein. Der Trailer zeigt vier junge Freunde, die auf das Vermächtnis des titelgebenden Frank Stone stoßen.

Emotionale Momente und überraschende Wendungen

Kreativdirektor Steve Goss teilte zur Ankündigung mit: „Die Entwicklung einzigartiger, packender Geschichten ist das, was uns bei Supermassive Games am meisten begeistert. Wir sind große Horrorfans und freuen uns unglaublich über die Möglichkeit, eine völlig neue Geschichte zu erzählen, die in dem schrecklichen Universum von Dead by Daylight spielt. Erwartet emotionale, spannungsgeladene Momente und überraschende Wendungen, während ihr eine neue Gruppe von Charakteren außerhalb des Reichs der Entitäten kennenlernt.“

Auch Mathieu Côté, der bei Behaviour Interactive für die Partnerschaften zuständig ist, verlor einige Worte. Er meint, die Spieler seien schon länger an einem Singleplayer-Erlebnis interessiert. Daher freut sich das Team, nun das „Dead by Daylight“-Universum zu erweitern. Damit erkunden sie „neues Terrain.“

„The Casting of Frank Stone“ kommt im Jahr 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC heraus. Hier der Trailer:

