The Game Awards 2023: Neues Horror-Projekt dieses bekannten Studios wird vorgestellt

Auch die britischen Horror-Experten von Supermassive Games werden im Rahmen der The Game Awards 2023 heute Nacht mit von der Partie sein. Wie bestätigte wurde, wird uns das Studio einen ersten Blick auf die Einzelspielererfahrung in der Welt von "Dead by Daylight" ermöglichen.

Im Laufe der heutigen Nacht finden die von Geoff Keighley moderierten The Game Awards 2023 statt. Auf dem Event werden nicht nur die besten Spiele des Jahres gekürt.

Darüber hinaus nutzten Entwickler und Publisher die gebotene Bühne traditionell, um Ankündigungen oder Enthüllungen vorzunehmen. Via X (ehemals Twitter) bestätigten die Horror-Experten von Supermassive Games, dass das Studio auf den The Game Awards 2023 zugegen sein wird.

Im Gepäck hat das britische Studio den in diesem Jahr angekündigten Einzelspieler-Titel in der Welt von „Dead by Daylight“, zu dem uns erste Details und Eindrücke geliefert werden sollen.

Dies geht aus einer kurzen Mitteilung von Studio Director Steve Goss und Executive Producer Traci Tufte hervor.

Supermassive Games arbeitet an mehreren neuen Projekten

Allzu viele Details zum nächsten großen „Dead by Daylight“-Projekt wurden bisher leider nicht genannt. Stattdessen gab Supermassive Games lediglich bekannt, dass wir uns auf eine Einzelspieler-Erfahrung freuen dürfen, die eine „intensive erzählerische Erfahrung mit mächtigen Entscheidungen auf Leben und Tod vor dem Hintergrund von Dead by Daylight bietet“.

Nachdem bisher nur bestätigt wurde, dass wir im Laufe des Jahres 2023 mit den ersten handfesten Details zu dem Horror-Titel versorgt werden, wird es auf den The Game Awards 2023 heute Nacht endlich so weit sein. Übrigens arbeitet Supermassive Games derzeit nicht nur an dem besagten Singleplayer-Projekt auf Basis der „Dead by Daylight“-Marke.

Darüber hinaus kündigte Bandai Namco Entertainment auf der Gamescom 2023 im August an, dass sich der Publisher mit Supermassive Games zusammenschloss, um den dritten Teil der „Little Nightmares“-Reihe zu realisieren.

„Little Nightmares 3“ wird im Gegensatz zu seinen Vorgängern einen kooperativen Mehrspieler-Modus bieten und nach dem aktuellen Stand der Dinge im nächsten Jahr für den PC und die Konsolen erscheinen.

