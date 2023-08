Little Nightmares 3: Dritter Grusel-Ableger auf Gamescom angekündigt

Die erste Ankündigung auf der Opening Night Live war "Little Nightmares III". Alle Details sowie der Trailer dazu in dieser Meldung.

"Little Nightmares" geht in die dritte Runde.

Kurz nach Beginn der Opening Night Live gab es die erste Ankündigung: „Little Nightmares III“ wurde mit einem ersten Trailer vorgestellt. Hier bekommt ihr einen groben Eindruck davon, was in der zweiten Fortsetzung des Grusel-Abenteuers auf euch wartet.

Für die Entwicklung ist Supermassive Games zuständig – das Studio hinter „Until Dawn“ und „The Quarry“. Zudem sind sie für die „The Dark Pictures“-Anthology verantwortlich, wovon bisher vier Teile erschienen sind. Als Publisher ist wiederum erneut Bandai Namco Entertainment am Werk.

Die Verantwortlichen erwarten vom Spiel das, was sie schon immer von Kindern erwarten: Mut, Cleverness und Fantasie.

Im Mittelpunkt stehen dieses Mal Low und Alone. Das sind zwei neu eingeführte Kinder, die der finsteren Welt entkommen möchten. Dabei müssen sie einer großen Bedrohung entkommen, die sich im Schatten verbirgt.

Beide verfügen über ikonische Gegenstände, mit denen sich unterschiedliche Rätsel lösen lassen. Low besitzt Pfeil & Bogen, Alone einen Schraubenschlüssel. Ohne Ausdauer und Kreativität werdet ihr aber auch mit diesen Items nicht weit kommen.

Diesmal mit Koop-Modus

Erstmals in der „Little Nightmares“-Reihe habt ihr die Möglichkeit, die unheimliche Geschichte zusammen mit einem Kumpel zu erleben. Allerdings gibt es lediglich einen Online-Koop-Modus. Vor dem selben Bildschirm könnt ihr also nicht zu zweit spielen. Wer lieber alleine zockt, zieht gemeinsam mit einem KI-Begleiter durch die düsteren Umgebungen.

Darüber hinaus ist bekannt, wo das erste Kapitel spielt. Hier führt es euch in den Wüstensand und in die Ruinen von Necropolis. Letzteres ist eine Geisterstadt, in der stürmisches Wetter herrscht. Was mit den Bewohnern passiert ist? Unklar. Allerdings hat ein riesiges Baby etwas damit zu tun.

Einen Hinweis, dass ein dritter Ableger in Arbeit ist, gab es schon im Mai:

„Little Nightmares III“ soll im Laufe des nächsten Jahres für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch und PC herauskommen. Zum Schluss der Trailer:

