Dead by Daylight: Eine legendäre Ikone – Entwickler stellen nächste Überlebende vor

In der Vergangenheit fanden immer wieder prominente Überlebende den Weg in den Multiplayer-Horror-Titel "Dead by Daylight". Wie die Entwickler von Behaviour Interactive bekannt gaben, darf sich die Community in Kürze über einen weiteren prominenten Neuzugang freuen.

In der Vergangenheit gelang es den Entwicklern von Behaviour Interactive immer wieder, sich für Content-Updates zu „Dead by Daylight“ prominente Namen zu sichern.

So durften sich die Spielerinnen und Spieler zuletzt über Inhalte zur legendären Mörderpuppe Chucky, der „Dungeons & Dragons“-Marke oder „Alan Wake“ freuen. Wie Behaviour Interactive bekannt gab, steht der nächste große Name der Videospielwelt bereits in den Startlöchern. Die Rede ist von der „Tomb Raider“-Protagonistin Lara Croft.

Das Lara Croft-Kapitel, in dem die Heldin als Überlebende auftritt, erscheint am 16. Juli 2024. Auf dem PC beziehungsweise Steam steht schon jetzt die öffentliche Testversion bereit.

Lara Croft stellt sich ihrem neuesten Abenteuer

„Von klaustrophobischen Tunneln über Gräber voller Leichen bis hin zu gefräßigen Bestien ist Lara bei unzähligen Gelegenheiten nur knapp dem Tod entkommen. Jede Erfahrung hat sie geprägt und ihr eine Fülle von Überlebenswissen mit auf den Weg gegeben“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Auch wenn die Heldin von „Tomb Raider“ in „Dead by Daylight“ sowohl auf ihren Bogen als auch ihre Pistolen verzichten muss, bleiben ihre besten Waffen unversehrt. „Ihre unerschütterliche Hartnäckigkeit, ihr umfangreiches Überlebenswissen und ihre Tapferkeit werden durch drei einzigartige Talente repräsentiert, die die Waage zu ihren Gunsten ausgleichen“, so die Beschreibung weiter.

Mit ihren Eigenschaften und ihren Erfahrungen verkörpert Lara Croft laut den Entwicklern alle Eigenschaften, die nötig sind, um in der Welt von „Dead by Daylight“ zu überleben.

Ein Nachfolger ist intern noch kein Thema

Im September 2023 sprachen die Verantwortlichen von Behaviour Interactive über die Zukunft von „Dead by Daylight“. In dem Statement wies das Studio darauf hin, dass ein Nachfolger derzeit kein Thema ist. Stattdessen führt der Erfolg von „Dead by Daylight“ dazu, dass der Titel auch zukünftig unterstützt wird.

In den nächsten Jahren möchte Behaviour Interactive nicht nur das Kernspiel erweitern. Zudem sprechen die Entwickler von weiteren spannenden Geschichten, die sie erzählen möchten.

„Dead by Daylight“ ist für den PC, die PS4, die PS4, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

The ultimate survivor faces a gauntlet of otherworldly peril.

Lara Croft is coming.

Dead by Daylight: Tomb Raider. July 16. @tombraider



PTB Patch Notes

Reddit 🔗 https://t.co/IulnB3mrTS

Forums 🔗 https://t.co/GNpztWbfXe pic.twitter.com/0kYgKzRVBL — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) June 25, 2024

