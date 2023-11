Dead by Daylight: Trailer stellt neuen Killer Chucky offiziell vor

Das Horrorspiel „Dead by Daylight“ erfreut sich weiterhin größter Beliebtheit. Durch zahlreiche Kooperationen mit anderen Franchises wie „Stranger Things“ versuchen die Entwickler von Behaviour Interactive, für Abwechslung zu sorgen. Zusätzlich werden regelmäßig neue Inhalte veröffentlicht. Der Killer „Chucky“ stellt dabei die neueste Ergänzung dar und soll noch diesen Monat erscheinen.

Das kann Chucky in Dead by Daylight

Präsentiert wird der spielbaren Killer Chucky in einem Retro-Trailer, in dem die kleine mörderische Puppe vom englischsprachigen Originalsprecher Brad Dourif eine Stimme erhält.

Wie alle Killer besitzt auch Chucky diverse Fähigkeiten. So kann er sich nach vorne stürzen und Überlebende angreifen. Er kann außerdem einen kurzen Geschwindigkeitsboost aktivieren. Sollte Chucky mit einer Taschenlampe angeleuchtet werden, kann er den Strahl reflektieren und stattdessen den Überlebenden blenden.

Eine Besonderheit der Puppe ist, dass sie sich von ihrer menschlichen Form, Charles Lee Ray, helfen lassen kann. Dieser unterstützt dann beim Sabotieren von Ausrüstung und Aufhängen von Überlebenden. Aufgrund seiner geringen Größe kann Chucky im Gegensatz zu allen anderen Killern einfach und schnell unter den Paletten durchrollen, anstatt sie zerstören zu müssen.

Wann erscheint Chucky in Dead by Daylight?

Chucky wird ab dem 28. November auf den Live-Servern verfügbar sein. Der 34. Killer ist ein weiterer Eintrag in der Liste an ikonischen Horror-Charakteren wie Michael Meyers oder Ghost Face, die bereits in „Dead by Daylight“ gespielt werden können.

Quelle: Behaviuor Interactive

