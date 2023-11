Dead by Daylight: Stranger Things-DLC ist zurück und zeigt sich im Trailer

Dead by Daylight:

Für “Dead by Daylight” kam ein beliebter DLC zurück. Das Kapitel "Stranger Things" ist wieder verfügbar und bringt die beliebte Netflix-Serie in das Multiplayer-Horrorspiel.

In “Dead by Daylight” sind die Inhalte von “Stranger Things” zurück, die zuvor mit einem Update entfernt wurden. Inbegriffen ist die berühmt-berüchtigte Karte „Hawkins Underground Complex“. Und auch alle anderen Elemente des Themenpakets der Netflix-Serie wurden wieder integriert.

Der “Stranger Things”-DLC wurde ursprünglich 2019 veröffentlicht, aber zwei Jahre später aus dem Verkauf genommen, da die Lizenz für die Serie auslief. Inzwischen ist das DLC-Paket zurückgekehrt und kann im PlayStation Store gekauft werden.

„Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Netflix zu erneuern und das Kapitel von Stranger Things zurückzubringen. Wir hoffen, dass diejenigen, die Stranger Things nicht erleben konnten, dieses Spielerlebnis ab heute in vollen Zügen genießen werden“, so Mathieu Côté, Head of Partnerships bei Behaviour Interactive.

Das interdimensionale Portal ist zurück

Das “Stranger Things”-Kapitel erweitert das Spiel um den Demogorgon, einen mörderischen Charakter aus der bekannten Serie. Zusätzlich könnt ihr nun auch Nancy Wheeler und Steve Harrington als spielbare Überlebende wählen.

Als neue Karte steht euch außerdem das “Hawkins National Laboratory: Underground Complex” zur Verfügung. Sie bringt Spieler zurück zu einem düsteren Gelände mit einem interdimensionalen Portal, das – bevor er versiegelt wurde – Dutzende von Kreaturen freigesetzt hat.

Für eingefleischte Fans der Netflix-Serie werden zudem alle Outfits wieder verfügbar gemacht, einschließlich der Jonathan Byers- und Scoops Ahoy-Outfits für Steve.

“Dead by Dayight” selbst kann zum Preis von 29,99 Euro aus dem PlayStation Store geladen werden. Ebenfalls ist es möglich, den Titel über die PS Plus-Mitgliedschaft zu spielen, allerdings erst ab der Extra-Stufe.

Es bleibt zu hoffen, dass der DLC diesmal eine längere Lebensdauer hat. Nachfolgend zeigt ein Trailer, was die “Stranger Things”-Erweiterung zu bieten hat.

